Disparition du petit Emile: le village du Haut-Vernet de nouveau fermé aux personnes extérieures

Valable à partir de ce mardi, ce nouvel arrêté court jusqu'au 15 septembre.

Le précédent arrêté stipulait que "considérant la nécessité de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public à la suite de la disparition inexpliquée depuis le samedi 8 juillet 2023, de l'enfant Emile, âgé de deux ans et demi, et eu égard à la très vive émotion que sa disparition inexpliquée continue de susciter dans le hameau et dans l'opinion publique", il est nécessaire "de protéger la tranquillité de la famille de l'enfant ainsi que celle des habitants".

Le hameau était à nouveau visité

Seuls les résidents et les services publics y ont accès.

"Le hameau était à nouveau visité par des gens, notamment des journalistes, qui importunaient les habitants", explique François Balique, maire du village.

Le 31 août il avait annoncé avoir rouvert le hameau à la circulation.

Ce mardi après-midi, l'arrêt n'était pas encore affiché dans le village, et aucun gendarme n'en contrôlait l'accès.