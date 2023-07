Disparition du petit Emile: des drones et des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains déployés

Cela fait plus que de deux semaines que le petit Emile a disparu de la commune du Haut-Vernet.

Après des battues faites par les habitants, les gendarmes, le passage au peigne fin du secteur par des militaires spécialisés, place à l'enquête judiciaire. La semaine dernière, l'enquête a été à deux juges d'instruction, en raison de la "complexité de l'affaire".

Des drones actuellement déployés

Sur place, les levées de doute se poursuivent. Des enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale sont présents. Des drones ont été déployés et survolent plusieurs secteurs du territoire, fait savoir BFMTV ce mardi à la mi-journée.

Des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains

Des recherches depuis les airs mais aussi au sol. Des chiens spécialisés dans la recherche de sang ou de cadavres doivent être engagés dans la commune et alentour. Des investigations prévues et programmées, suite aux passages restés infructueux des Groupes d'investigations cynophiles et des chiens Saint-Hubert.

Pour rappel, Emile a été aperçu pour la dernière fois samedi 8 juillet, à 17h15, seul, dans une rue de ce minuscule hameau de 25 habitants. Depuis, aucune trace de l'enfant n'a été retrouvée. Depuis, le Vernet nage en plein traumatisme. Tous veulent savoir. Tous redoutent surtout une chose: "Ne jamais connaître la vérité".