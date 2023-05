Disparition d'Eya: fin de l'alerte enlèvement, la fillette de 10 ans toujours pas retrouvée

"Les éléments recueillis grâce à cette alerte sont en cours d'exploitation", a précisé la police judiciaire. Eya, 10 ans, a été enlevée jeudi matin par son père à Fontaine (Isère).

La fillette avait été enlevée vers 08H15 pendant qu'elle marchait avec sa mère dans la rue, devant un établissement scolaire. Le père, âgé de 53 ans, "et un complice encagoulé" ont "gazé avec du produit lacrymogène la mère de la petite fille", avait détaillé jeudi le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant.



La photo de la fillette et du père ainsi que son identité avaient été diffusées dans l'alerte enlèvement. L'immatriculation de la Peugeot 306 au volant de laquelle il est susceptible de circuler, également.



Dans un témoignage au Dauphiné Libéré, la mère a expliqué qu'elle se rendait à pied avec sa fille à l'école après avoir trouvé un pneu de sa voiture à plat pour la deuxième fois en deux jours. Selon son récit, elles ont soudain été bloquées par un véhicule, à l'intérieur duquel elle dit avoir reconnu le père de l'enfant.



Pendant que le conducteur l'aspergeait de gaz lacrymogène, son "ex-mari a attrapé (l'enfant) par les cheveux et l'a fait monter de force sur la banquette arrière avec lui", a-t-elle encore affirmé, disant craindre qu'il ne l'emmène à l'étranger.



L'enfant, née en Tunisie où la mère était partie faire ses études et s'est mariée en 2012, a la double nationalité franco-tunisienne. La mère est rentrée en France avec sa fille en 2017, selon le Dauphiné Libéré.