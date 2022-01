Disparition d'Estelle Mouzin, le 9 janvier 2003: le père réclame un pôle de juges spécialisés

Samedi après-midi, une cinquantaine de personnes ont bravé la pluie hivernale pour une petite marche silencieuse en hommage à Estelle Mouzin, disparue à l'âge de neuf ans, le soir du 9 janvier 2003, alors qu'elle rentrait de l'école.

"Il m'a semblé qu'on était à un tournant possible de ce dossier", a ajouté Eric Mouzin, évoquant le récent envoi d'un courrier au Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti. Dans ce courrier, que l'AFP a pu consulter, il redoute "un nouveau gâchis" et réitère son souhait de voir la création d'un pôle de juges spécialisés dans les "cold cases", soit les crimes non élucidés.

"La création de ce pôle aurait dû être anticipée depuis très longtemps. Aujourd'hui ce pôle n'existe pas même si la loi prévoit sa création", a-t-il défendu pendant la conférence de presse.

Pendant de longues années, l'enquête est allée d'impasses en culs-de-sac, malgré la détermination du père à retrouver la trace de sa fille.

Quel rôle a joué Michel Fourniret?

Succédant dans cette affaire à sept autres magistrats, la juge Kheris avait réussi en mars 2020 à faire reconnaître au tueur en série Michel Fourniret son rôle dans la mort de l'enfant. Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, Michel Fourniret est mort à 79 ans à Paris le 10 mai 2021.

"Nous savons que Madame Khéris souhaite rejoindre ce pôle", a déclaré Didier Seban, l'un des avocats de la famille. "Pour nous ce serait la meilleure situation." "On n'est pas dans un dossier normal, il faut se donner les moyens et assurer la continuité du travail déjà effectué", a soutenu Me Seban.

Cette marche était la première depuis la mort de Michel Fourniret, survenue il y a près de huit mois.