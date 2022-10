Dévêtue dans la rue en pleine nuit, elle insulte les sapeurs-pompiers qui lui portent secours et frappe l’un d’eux au visage

Trois sapeurs-pompiers couverts d’insultes, l’un d’eux blessé au visage et une femme en garde à vue. C’est le bilan d’une intervention agitée dans les quartiers Est de Nice, vendredi soir, lors de laquelle les secours ont été agressés.

L’alerte leur parvient peu avant 22h, par le biais du Samu. Une femme circule sur la voie publique, en partie dévêtue, à la hauteur du 50 boulevard Louis Braille. Le témoin qui a donné l’alerte aurait évoqué une possible blessure au nez.

Un équipage du service départemental d’incendie et de secours (Sdis 06) part de la caserne Bon Voyage. Trois sapeurs-pompiers viennent à la rencontre de cette femme, dans un secteur peu éclairé. Ils lui proposent de la prendre en charge et de la conduire à l’hôpital.

"Déchaussement des dents"

Pour toute réponse, celle-ci les aurait copieusement insultés. "Elle les a couverts de noms d’oiseaux, selon André Goretti, président de la fédération autonome SPP-PATS. Elle a frappé l’un d’eux au visage, lui occasionnant des plaies et un déchaussement des dents." Les sapeurs-pompiers ont aussitôt déposé plainte, non sans difficulté à voir leur requête entendue, s’indigne André Goretti.

Le représentant syndical fustige aussi le cadre de l’intervention. Pour lui, cette mission ne relevait pas de leur compétence. "On ne peut pas être la réponse à tous les maux. Aujourd’hui, dès que ça ne va pas, on engage les pompiers. Et ils se font agresser! Caméras piéton, formations à la gestion de crise... Quelles que soient les dispositions prises, plus rien n’arrête les agresseurs. C’est de la violence gratuite que nous condamnons."

La femme qui a porté le coup a été placée en garde à vue, confirme la police nationale. Elle serait instable mentalement. L’ITT (incapacité totale de travail) du sapeur-pompier blessé au visage n’est pas établie à ce stade.