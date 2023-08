Ils volaient des sacs de plage: deux voleurs interpellés à Mandelieu

Ils avaient beau porter une tenue balnéaire, ces deux-là n’étaient pas à la plage pour profiter des joies aquatiques et du « farniente « sur le sable.

Lundi après-midi, un couple sillonnait la plage des Sables d’or à Mandelieu, avec la ferme intention de dépouiller les baigneurs qui s’éloignaient de leurs serviettes pour aller nager. L’homme et la femme, un Georgien et une Biélorusse âgés d’une trentaine d’années, ont fini par être repérés par des vacanciers, qui ont avisé les victimes dès leur sortie de l’eau.

Leur butin retrouvé dans leur voiture

La chaîne d’alerte s’est alors activée par le biais des surveillants de baignade, puis de la police municipale et enfin des gendarmes. Via le signalement des suspects, diffusé immédiatement, et avec l’appui du Centre municipal de vidéosurveillance, les voleurs de plage ont été localisés et interpellés vers 17h30 par les motards de la PM, bientôt rejoints par les gendarmes, alors que le couple se trouvait dans sa voiture au niveau de la station BP sur l’avenue de Fréjus.

Placés en garde à vue à la brigade de Mandelieu, les voleurs présumés, qui ne parlent pas français, n’ont pas encore été auditionnés. Mais les perquisitions effectuées dans leur véhicule ont déjà permis de retrouver leur butin, soit plusieurs sacs, un téléphone portable, de l’argent, des bijoux… Dont une partie a été restituée aux quatre victimes déjà recensées.