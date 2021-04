Deux personnes décèdent dans l'incendie d'une villa ce jeudi matin dans le Var

Un villa individuelle de plain-pied, d’une petite centaine de m², a été détruite par les flammes ce jeudi matin dans la commune de Pierrefeu.

Un résident de l’habitation ont pu être mis en sécurité dès l’arrivée des premiers secours. Mais en progressant dans les décombres encore embrasés, les sapeurs-pompiers ont découvert les corps sans vie de deux autres personnes. Il s'agirait des parents de la personne qui a pu être sauvée et dont on ignorait encore l'âge en début de matinée.

Le Sdis 83 (service départemental d'incendie et de secours) a engagé pour lutter contre ce sinistre: 19 sapeurs-pompiers, une échelle aérienne, deux ambulances et un véhicule de commandement. Un engin de lutte contre les incendies et une ambulance de la Base Aéronavale de Cuers, située à proximité immédiate du sinistre, étaient également été engagés sur le sinistre.