Deux employés de Save the Children "portés disparus" après la découverte de corps calcinés en Birmanie

L'ONG Save the Children a annoncé samedi que deux membres de son personnel en Birmanie étaient "portés disparus" après que la découverte de plus de 30 corps calcinés dans des véhicules pris la veille dans une attaque imputée à la junte dans l'est du pays.