Il était entre 18h30 et 18h45 quand les secours ont été appelés à la hauteur du 24 boulevard Jean-Jaurès. Deux jeunes gens, respectivement âgés de 18 et 19 ans, présentaient des blessures à l'arme blanche.



Ils ont été évacués vers l'hôpital Pasteur 2 en urgence relative, leurs blessures ne présentant pas de caractère de gravité.



Ces jeunes hommes ont été blessés lors d'une rixe qui aurait opposé plusieurs belligérants, quelques instants plus tôt. "Des coups de couteaux ont été échangés place Garibaldi", précise la Ville de Nice, dans un communiqué diffusé ce jeudi soir. La police municipale, présente sur les lieux, a "interpellé les auteurs présumés des faits".

"L'arme retrouvée" sur la coulée verte

Selon la Ville, ces agents patrouillaient boulevard Jean-Jaurès quand ils ont stoppé "des individus qui prenaient la fuite. Après avoir pris contact avec le centre de supervision urbain (CSU), ils ont eu confirmation qu'ils venaient d'interpeller les auteurs présumés des coups de couteaux échangés lors de ladite rixe."



Et de préciser que l'arme a été retrouvée sur la promenade du Paillon, la fameuse coulée verte niçoise.

Les agresseurs présumés ont été remis à la police nationale, entre les mains d'un officier de police judiciaire, précise Christian Estrosi dans le communiqué. Le maire de Nice, candidat à sa réélection, "salue une fois de plus l'efficacité et le courage de nos agents de police".