Deux adolescents blessés dans un accident de scooter à Cannes

Les circonstances de l’accident devront être déterminées avec précision par la police nationale, qui s’est rendue sur place pour les premiers constats.

Mais l’on sait déjà qu’une collision entre une voiture et un scooter a blessé sérieusement les deux adolescents, pilote et passager du deux-roues escamoté, ce samedi vers 19h45 sur l’avenue Pierre Poesi à Cannes, devant le Palais des Victoires, et à proximité du stade Coubertin.

Lourdes fractures aux jambes mais pas de pronostic vital engagé

Pas moins de quinze sapeurs pompiers et six engins d’intervention se sont très rapidement rendus sur place depuis la caserne de la Bocca, tandis qu’un périmètre de sécurité était établi par les forces de l’ordre.

Les deux mineurs sont âgés de 16 ans. Le conducteur du scooter est polytraumatisé. Il a été médicalisé sur place avant d'être amené aux Urgences de Lenval à Nice. Son passager est lourdement blessé aux jambes. Il a été transporté à l'hôpital de Cannes.

Toutefois, leur pronostic vital ne semble pas engagé a priori. Âgée de 50 ans, la conductrice de la voiture impliquée, fortement choquée, a été également prise en charge par l’ambulance des pompiers. Elle a été transférée à l'hôpital de Cannes également.

La police municipale était également sur les lieux.