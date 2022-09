Détenu pendant 41 jours en Indonésie, ce jeune Varois cherche des réponses

Cette fois-là, c’est à peine au bout d’une demi-journée que les autorités reviennent. Lui indiquent que son passeport est suspect. Fouillent son bateau. Il doit les suivre. Avec son compagnon, ils sont alors placés en détention. Bruce De Maeyer y restera plus d’un mois. Sans plus d’explications, assure-t-il. Sans que le consulat de France à Jakarta ne réponde à ses sollicitations, ni à celles de l’avocat qu’il engage sur place.

Pour avoir beaucoup voyagé avec ses parents lorsqu’il était enfant, le jeune homme a, dit-il, l’habitude de la marche à suivre quand on entre ainsi dans un pays. "Généralement, on vous demande de rester à bord en attendant que les documents d’identité soient vérifiés."

Près d’un an plus tard, il réclame des explications, peut-être un dédommagement. Il a déposé plusieurs plaintes, contre les autorités indonésiennes, mais aussi françaises, auprès de la gendarmerie du Luc, où il réside actuellement. Un moyen aussi pour lui de récupérer ses deux chiens et son bateau, restés dans le Pacifique.

C’est en tout cas ce qu’affirme le jeune homme: "Je n’ai jamais signé un papier, on ne m’a jamais indiqué le motif de ma détention et à part un tampon indiquant que les courriers de mon avocat pour en savoir plus ont bien été réceptionnés, lui non plus n’a rien obtenu."

"À même le sol"

D’abord emprisonné avec son compagnon sur Karatung, Bruce De Maeyer est ensuite transféré dans un autre centre de détention à Manado, sur une île plus au sud. Peu loquace sur les conditions de son incarcération – tout juste lâche-t-il: "Je dormais à même le sol…" –, il explique simplement avoir été envahi par le désespoir. Sans aucune prise sur une situation qu’il ne comprend pas.

C’est finalement le 15 novembre que le jeune homme est finalement libéré. Là encore, sans la moindre explication. Sous le coup d’une obligation de quitter le territoire indonésien dans les sept jours, il est conduit à l’aéroport de Jakarta, où son passeport lui est restitué. Il quitte l’île quelques heures plus tard, direction Singapour, puis Paris. Il pose le pied en France sans le moindre accroc, son passeport ne déclenchant cette fois aucune méfiance.

Aujourd’hui, Bruce De Maeyer veut à la fois donner corps à son expérience, cette "histoire de taré", comme il dit. Mais aussi que les gouvernements indonésiens et français s’expliquent. D’ici à fin septembre, il espère que le parquet de Draguignan aura statué sur la recevabilité de ses plaintes.

Entrée illégale selon les Affaires étrangères

De leur côté toutefois, le ministère des Affaires étrangères et son porte-parole pour l’Asie affirment que "les services de ce ministère, à Jakarta comme à Paris, ont suivi avec attention la situation de M. De Maeyer, qui a été arrêté par les autorités indonésiennes pour infraction aux règles d’entrée sur le territoire indonésien". Comme tous les ressortissants français arrêtés à l’étranger qui en font la demande, assure encore le Quai d’Orsay, "il a bénéficié de la protection consulaire prévue par la convention de Vienne du 24 avril 1963".

C’est à ce titre que les services consulaires à Jakarta ont été "en contact avec lui dès le 15 octobre 2021 et jusqu’à son expulsion du territoire indonésien, afin de s’assurer de ses conditions de détention, de son état de santé et du respect de ses droits à la défense".