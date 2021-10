Des policiers abattent un homme qui les menaçait d'un couteau dans les Hauts-de-Seine

"Le parquet national anti-terroriste est tenu informé", a indiqué dans un communiqué le parquet de Nanterre, qui a ouvert une enquête de flagrance. "L'homme, dont l'identité reste à confirmer, est décédé vers 19h30".

Selon "des premiers éléments recueillis, des policiers ont fait usage de leur arme, tirant sur un homme qui se serait dirigé vers eux armé de couteaux et qui aurait crié "Allah Akbar", selon des propos qui sont en cours de vérification", a écrit le parquet qui vérifie également le nombre de couteaux que l'homme détenait.

D'après une source policière, l'homme né en 1990 "a jeté une bouteille vers les effectifs et, un couteau à la main, a crié "Allah Akbar" alors qu'il se rapprochait des forces de l'ordre à l'occasion d'un contrôle routier" sans blesser les fonctionnaires de police.

Le trentenaire est décédé après avoir été blessé par balles par les policiers "au niveau du bassin", a précisé une seconde source policière.

Cet homme "français" est "connu pour des faits de droit commun" et "inconnu du fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste" (FSPRT), selon ces sources policières.

Il habitait à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et était connu de la police pour des infractions routières, douanières et de stupéfiants, a précisé un syndicaliste policier.

"Je salue le sang-froid des policiers de Colombes qui ont neutralisé un homme les menaçant avec un couteau. Plus que jamais, nous devons rester vigilants et plus que jamais, les forces de l'ordre sont en première ligne", a tweeté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

La mairie EELV de Colombes a de son côté apporté son "soutien aux policiers agissant dans l'exercice de leurs fonctions". Concernant les faits, "plusieurs tirs ont été entendus", a-t-elle précisé dans un communiqué.

L'édile Patrick Chaimovitch, à la tête de cette ville de plus de 85.000 habitants situé au nord-ouest de Paris, a décrit pour l'AFP le quartier du Petit-Colombes comme "un quartier sympathique, d'habitat populaire, situé sur un axe très passager, entre Bezons et La Défense mais c'est aussi un quartier qui se sent abandonné par les pouvoirs publics depuis des années".

Le Petit-Colombes est également connu pour ses fusillades et règlements de comptes, ajoute un syndicaliste policier.

La police judiciaire des Hauts-de-Seine et l'IGPN, la police des polices sont saisis.