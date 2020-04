Des passants mordus par des chiens agressifs à Monaco et Roquebrune, l'un d'eux actuellement pris en chasse à Beausoleil

Une détonation a retenti ce vendredi matin dans Monaco et a surpris les riverains de la gare SNCF de la Principauté.

Les policiers de la Sûreté publique de Monaco ont dû faire usage d'un flashball pour essayer de neutraliser deux chiens très agressifs.

Les deux Malinois ont échappé à la vigilance de leur maître tôt ce vendredi matin au niveau de Roquebrune-Cap-Martin et ont ensuite pris la direction de Beausoleil.

une victime transportée à l'hôpital à roquebrune

A 7h15, les deux chiens ont mordu une première personne à Roquebrune. La victime, légèrement blessée, a été transportée à l'hôpital par les pompiers. Elle est déjà ressortie de l'hôpital.

Les deux chiens ont poursuivi leur cavale et se sont ensuite jetés sur une personne à Beausoleil. Ils ont alors été mis en fuite par l'arrivée d'une patrouille de la police municipale, avant que la personne ne soit blessée.

"Ils avaient

les crocs bien apparents"

Quelques minutes plus tard, c'est le chef de la police municipale de Beausoleil lui-même, Henri Novak, qui s'est retrouvé nez à nez avec les deux Malinois devant la mairie.

"Je n'ai pas peur des chiens mais ils avaient les crocs bien apparents et étaient très agressifs. Ils ont voulu m'attraper les jambes, je me suis protégé avec mon cartable et j'ai profité qu'ils étaient effrayés par la sirène deux tons d'un équipage de la police municipale pour courir me réfugier dans notre bureau en face", témoigne Henri Novak.

Un agent de la police municipale a été victime d'une morsure "superficielle" au mollet.

une personne mordue à monaco

Les deux Malinois ont fait une autre victime à Monaco au niveau de l'escalier Sainte-Cécile.

Une personne "majeure" qui a été prise en charge par une équipe spécialisée des pompiers de Monaco, le groupe "Sacpa Chenil", et transportée à l'hôpital.

Un chien muselé, l'autre

dans la nature

Avec l'aide de leur maître, actuellement entendu dans les locaux de la Sûreté publique, la police monégasque est parvenue à museler l'un des chiens.

Le deuxième Malinois court toujours dans la nature. Il a été repéré par les caméras à Beausoleil où il a fui après avoir été effrayé par la détonation de flashball.

Soyez donc prudents dans les rues de Monaco et Beausoleil ce vendredi matin et alertez la police si vous localisez ce berger malinois en fuite. N'intervenez pas seul.