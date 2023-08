Des Niçois enrôlés dans la guerre des narcotrafiquants à Marseille: trois choses à savoir sur les clans "Yoda" et "DZ Mafia"

Leurs proches sont catastrophés. Incrédules à la découverte de la double vie de ces jeunes Niçois, issus d'un milieu social plutôt favorisé et soupçonnés d'avoir participé à la guerre des narcotrafiquants à Marseille entre les clans "DZ Mafia" et "Yoda".

Derrière ces noms? Deux groupes à l'origine d'un "bain de sang" à l'œuvre à Marseille depuis plusieurs mois et qui recrutent au-delà des frontières des Bouches-du-Rhône.

Deux noms de code pour une guerre

"Il ne s'agit ni plus ni moins que de la reprise du conflit entre Yoda et DZ Mafia", a insisté Frédérique Camilleri, la Préfète de police, devant la presse mercredi 16 août, au lendemain d'une énième fusillade. Aux origines, le nom du premier clan se réfère au mythique personnage vert de Star Wars, tagué sur un point de deal de la cité de la Paternelle à Marseille.

Quant au second, il rend hommage à la Mocro Mafia – une organisation mafieuse marocaine spécialisée dans le trafic de cocaïne et de drogue de synthèse – qui fait régner la terreur en Belgique et aux Pays-Bas. À ceci près que les têtes de réseau de la DZ Mafia se disent d’origine algérienne.

Derrière ces réseaux se cachent deux hommes nés en fin d'année 1990, à Alès et Marseille: Félix B. alias "Féfé" ou "le Chat" pour le clan Yoda; Abdelatif L., alias "Tic" pour la DZ Mafia, détaille Le Parisien.

Selon elle, 80% des 68 fusillades depuis le début de l'année dans les quartiers populaires sont liées à la rivalité entre ces deux bandes de la Paternelle, dans le nord de la ville, pour le contrôle des lucratifs "plans stups" de la cité.

Selon la procureur, "autour de 30 décès sont directement liés aux trafics de stupéfiants". Dont cet adolescent de 17 ans mort de ses blessures en février, lynché par une trentaine de personnes, cité de la Paternelle justement. Une agression filmée et diffusée en direct sur Snapchat.

Une stratégie qui repose "sur une logique de vendetta"

Derrière ces chiffres, "c'est un nouveau monde, un changement de paradigme auquel nous assistons", plaide-t-elle: "Désormais, nous sommes face à une logique de vendetta plus que d'appropriation de territoire, je tue pour faire peur, pas pour éliminer un concurrent gênant ou récupérer un point de deal".

La Préfète de souligner "la banalisation du recrutement des tueurs" par chaque réseau, "comme on recrute un guetteur": "il n'y a plus d'équipe de tueurs attitrés comme avant".

Et les tueurs sont parfois aussi jeunes que leurs victimes: début avril, c'est ainsi Matteo F., 18 ans, qui est interpellé, soupçonné d'avoir abattu Djibril, 15 ans, et Kaïs, 16 ans. Pour tous les "contrats" qu'il aurait exécutés, il a affirmé avoir touché 200.000 euros.

Un vivier de candidats qui ne se tarit pas

Quant au vivier de candidats, il ne semble pas se tarir, malgré l'arrestation en flagrant délit de cinq commandos depuis le printemps, soit 17 personnes au total. "Pour les anciens de la PJ, quand une équipe de tueurs était interpellée, c'était six mois de calme, mais c'est fini ça", constate Mme Camilleri.

Paradoxalement, si le nombre de morts s'emballe en 2023, c'est une année d'activité record pour les enquêteurs, souligne la Préfète: 740 armes saisies, dont 62 fusils d'assaut (+24% par rapport à 2022), 1.144 trafiquants interpellés à Marseille (+26%), 12 millions d'euros d'avoirs criminels saisis, des points de deal en diminution constante (70 de moins qu'en 2021).

Avec l'interpellation en juin en Algérie de Mohamed Djeha, dit "Mimo", c'est même un des plus gros trafiquants de drogue de France, ex-boss de la cité marseillaise de la Castellane, qui est mis hors d'état de nuire.