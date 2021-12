Des jeunes "s'amusent à tirer sur des passants" avec une carabine à plomb à Cannes, plusieurs blessés

"Oui, c’est vrai, on s’est amusé à tirer sur des passants." Confession d’un jeune interpellé dans la nuit de vendredi à samedi en compagnie de deux autres comparses dans un appartement du Boulevard Carnot à Cannes. Placés en garde à vue pour violence avec arme en réunion, ces derniers ont blessé plusieurs passants à la carabine à plomb dans la soirée de vendredi.

Pure inconscience, bêtise crasse, malveillance criminelle? L’enquête le dira. Mais les faits font froid dans le dos, et provoquent stupéfaction.

C’est une première victime, une jeune femme, qui a alerté les forces de l’ordre vers 20h30. En déambulant sur le Boulevard Carnot, elle avait été soudain atteinte d’un impact à la main et au tibia. Aussitôt mobilisés, des équipages de police secours et de la BAC (Brigade Anticriminalité) ont quadrillé le secteur placé sous discrète surveillance, à la recherche d’un éventuel tireur.

La carabine était équipée d’une lunette de visée

Ce dernier a été repéré par un riverain du Boulevard Carnot, qui a vu une carabine tirer depuis le premier étage d’un immeuble. A minuit et demi, les policiers sont venus toquer à la porte et lorsque l’occupant leur a ouvert, ont procédé à l’interpellation immédiate de trois jeunes, âgés de 17 à 18 ans, de Cannes et du Cannet, dont l’un a reconnu les faits.

Sur place également, une carabine à plomb munie de lunette de visée et des boîtes de munitions ont été saisies.

Entre-temps, deux autres victimes hospitalisées, se sont signalées, touchées au visage et à l’épaule. Mais l’un des suspects aurait également évoqué une trentaine de personnes atteintes au hasard dans la rue.