Des déchets du BTP ont été déversés dans un camp de l'armée de Terre à Fréjus

La Grande Muette serait-elle également aveugle? Elle a, en tout cas, fermé les yeux sur la provenance de centaines de mètres cubes de terre qui lui ont permis, entre février et mars 2020, de consolider les bords de l’Argens et de remblayer des pistes au cœur du camp Lecocq à Fréjus, cher au 21e Régiment d’infanterie de Marine. Dans une zone Natura 2000...

Des déchets en provenance de Monaco

En guise de "terre végétale", des déchets issus de chantiers du BTP de la Co.Ge.Bat, à Monaco. Une entreprise de démolition appartenant à une certaine famille Pastor... Pour "retraiter" ses déchets, la Co.Ge.Bat avait fait appel à Malek H. et son frère Skander, à l’époque aux commandes de la société de terrassement ManiTP.

Au lieu d’emporter ces terres non inertes dans des décharges dédiées, l’entrepreneur varois cherchait des terrains privés pour déverser ces remorques à moindre coût. "Déballer dans des Isdi (Installation de stockage de déchets inertes, Ndlr) coûte très cher, explique l’avocat de Malek H., Me Philippe Camps. Les dépôts illégaux permettent aux donneurs d’ordres comme aux terrassiers de faire d’énormes économies." Au détriment de l’écologie.

Mais au grand désarroi de Me Camps, seuls Malek et Skander H. se sont retrouvés la semaine dernière sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel de Draguignan, poursuivis pour importation interdite et dépôt illégal de déchets. "C’est quand même assez désagréable de constater que le parquet ait décidé de ne poursuivre ni la Co.Ge.Bat ni le 21e RIMa, regrette l’avocat. On a poursuivi les petits, mais pas les gros..."

C’est à l’occasion d’écoutes téléphoniques lors de leur enquête sur la "mafia des déchets", jugés l’année dernière à Draguignan, que les gendarmes avaient découvert que Malek H. déballait ses camions au sein du camp de la 21e RIMa, à Fréjus. Avec l’assentiment de la hiérarchie militaire. "Le contact avait été pris directement par l’école des scaphandriers, qui a répondu à une annonce parue sur Internet, détaille la présidente Marie-José Coureau-Vergnolle. Lors de leur surveillance physique, les gendarmes ont constaté que la mairie de Fréjus avait donné son autorisation pour que les camions puissent emprunter les chemins communaux menant au camp, et que le portail du camp leur était grand ouvert."

Le parquet militaire renvoie le dossier à Draguignan

Les écoutes sont accablantes pour Malek H.: "Je leur mets de la glaise, de la boue. Et au-dessus, je mets du propre. [...] Il n’y a personne qui surveille, ils ne posent pas de question. Le commandant a donné son accord, du coup ils regardent pas. Même le week-end, je mets des cailloux pour pas que la boue remonte. [...] " À la barre, le prévenu est plus policé. "L’armée m’avait d’abord contacté pour faire de l’enrochement. Mon travail leur avait plu et je leur ai montré ce que je pouvais faire. J’étais content, j’avais leur accord." Mais pas l’autorisation de l’administration.

Ce pan de la procédure de la mafia des déchets impliquant l’armée, le procureur de Draguignan avait saisi son homologue militaire de Marseille. "Mais ils n’ont pas eu la même lecture que nous" regrette Mathilde Gauvain qui a vu le dossier lui revenir un an après... Pourtant, durant son audition devant les gendarmes, le gradé n’avait pas caché son embarras. "Il a indiqué qu’il était en OpEx (1) au moment des faits, qu’il n’avait pas été trop regardant, poursuit la représentante du ministère public. Ces explications m’ont semblé un peu légères..."

Des enjeux financiers énormes

La Co.Ge.Bat, elle aussi, a fait preuve de légèreté estime Me Camps. "L’entreprise payait 140 euros le camion à Malek H. au lieu des 350 euros qui est le tarif habituel quand il y a un retraitement en Isdi. Ils ne pouvaient pas ne pas savoir que leurs déchets allaient finir dans la nature! De plus, ils ne cherchaient pas à vérifier si mon client avait une autorisation de sortie du territoire..." Au total selon le calcul de l’avocat niçois, la Co.Ge.Bat aurait économisé 630.000 euros dans l’opération. Mais dans ce billard à trois bandes, Malek et Skander H. trouvaient également leur compte... financier.

Loin d’être dupe, le tribunal a condamné Malek H. a 11.500 euros d’amende et son frère, prête-nom pour ses sociétés, à 5.200 euros. Une confusion des peines du 14 décembre 2021 (2) a été prononcée. Aucune remise en état n’a été demandée.

1. Interventions des forces militaires françaises en dehors du territoire national.

2. Le tribunal correctionnel avait condamné Malek H. a 4 ans d’emprisonnement dont 3 de sursis probatoire, interdiction de gérer une entreprise et d’exercer une activité professionnelle de retraitement des déchets ainsi que 80.000 euros d’amende. Mêmes interdictions pour Skander H., assorties de 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et 10.000 euros d’amende.