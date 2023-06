Des contrôles d’hygiène et de respect du droit du travail menés dans des restaurants de Monaco

Sous la direction du Parquet général de Monaco représenté par son premier substitut Julien Pronier, et la substitut Emmanuelle Carniello, une délégation d’une quinzaine de personnes comprenant les services de l’Inspection du travail, de la Division de la sécurité sanitaire et alimentaire et de la Sûreté publique, ont mené une opération de contrôles des restaurants de la rue du Portier, ce mardi, quant à leur conformité aux règles relatives au droit du travail et à l’hygiène alimentaire.

"Dans l’ensemble, le respect de ces règles était constaté et les contrôles se sont déroulés de manière correcte et coopérative. Ledit contrôle a toutefois permis de relever la commission d’infractions lesquelles ont donné lieu à l’ouverture d’enquêtes confiées aux enquêteurs de la Sûreté publique", précise le procureur général, Morgan Raymond pour Monaco-Matin.

Aucune fermeture d’établissement

Toujours selon le procureur, les infractions relevées sont "mineures" et relèvent "pour l’hygiène, de la non-maîtrise de température et de la non-maîtrise du processus de fabrication et, pour le droit du travail, du défaut d’accomplissement de certaines formalités administratives relatives à l’embauche".

Aucune de ces entorses à la réglementation n’a nécessité d’imposer la fermeture d’un établissement.

Si ces contrôles ne sont pas nouveaux en Principauté, qui plus est en début de période estivale et touristique, l’innovation vient du fait que l’opération ait été menée conjointement par différents services habitués à agir de manière isolée. Logique considérant que la restauration englobe le respect de règles d’hygiène et du droit du travail. "Il est apparu utile, dans un souci d’efficacité et après s’être réunis avec les différentes directions concernées, de pouvoir agir de concert afin que les services administratifs compétents puissent constater des manquements et que, le cas échéant, la police s’en saisisse sous l’autorité du parquet général", précise Morgan Raymond, qui qualifie l’opération coordonnée de "fructueuse" et précise que "la Principauté comportant un grand nombre de restaurants, ce type d’opération aura vocation à être répétée dans le temps à d’autres secteurs géographiques de notre territoire".