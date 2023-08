Des commerçants affichent un "mur des voleurs" à la vue de tous à Nice

"J’ai tout enlevé, parce que je me faisais insulter et on m’a dit que c’était interdit de faire ça, je ne veux pas d’histoire, mais je suis dégoûté, on me vole et c’est moi qui risque des problèmes?", vitupère Adrien (1)... Jusqu’à ce mardi matin, il avait apposé sur la vitrine de sa boutique en centre-ville de Nice la photo de deux voleuses qui sévissent dans le quartier. "Elles rentraient à deux, la première fait semblant d’avoir besoin de vous, la seconde en profite pour piquer trois ou quatre pièces et partir en courant", grogne encore le quinquagénaire. Dans son petit magasin, pas d’antivol. Et il est seul. "Je ne peux pas payer un employé juste pour faire la sécurité", enchaîne-t-il. Un peu désabusé: " La police prend notre plainte, mais pour moins de 200 euros de vol à chaque fois, je crois qu’ils s’en fichent, on n’a jamais de suite".

"Je ne savais pas que c’était interdit"

Plus à l’est de la ville, dans une rue commerçante près du port, même combat. Les trois photos placardées sur la porte de l’échoppe avec la mention "Alerte voleuses" ont été, depuis, remisées dans un tiroir en raison de l’avalanche de réactions que cela avait suscité. "Oh là là, j’ai eu peur. Je ne savais même pas que c’était interdit. J’ai travaillé longtemps en Asie et là-bas on fait ce qu’on veut", souffle Cathie, la patronne de la boutique de vêtements. De guerre lasse, elle raconte: "Les mêmes filles m’ont volé deux fois en deux jours. Des robes avaient disparu, j’ai regardé les images de vidéo et je les ai vues faire, et depuis que j’avais mis les photos elles ne sont plus venues". La commerçante en a gros sur le cœur: "C’est un petit quartier, on pensait être à l’abri de ce genre de choses et on se rend compte que non, c’est triste".

Les vols, "un fléau"

Jean-Marie Debaisieux, président de la Fédération du commerce niçois et de l’artisanat (FCNA), comprend la pratique du "mur des voleurs", appelée "name and shame" (2) dans les pays anglo-saxons, sans toutefois la cautionner. "Ce n’est pas à l’initiative d’un quelconque président de l’une de nos 22 associations de commerçants à Nice", dit-il. Mais, il affirme: "Cela montre l’exaspération de la profession face aux vols. C’est un fléau. La police municipale est à l’écoute, mais la réponse judiciaire n’est pas à la hauteur. Ils sont pris et relâchés 1 heure après." Le président de la FCNA enchaîne: "Je conseille aux commerçants de ne pas afficher la tête des voleurs, mais plutôt d’appeler la police municipale quand ils en repèrent. Mettre des affiches cela ne résout pas le problème, les voleurs iront juste ailleurs."

Pas une solution au problème de la fauche et surtout... illégal. La loi interdit ce genre de pratique. L’article 226-1 du Code pénal prévoit de punir d’un an de prison et de 45.000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. C’est aussi une atteinte à la présomption d’innocence lorsque la mention "voleur" ou "voleuse" est ajoutée.

1. Le prénom a été modifié à la demande du commerçant.

2. Le nom et la honte.