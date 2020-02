Depuis mercredi soir, un incendie a déjà détruit plus de 10 hectares de forêt sur la Côte d'Azur

Une dizaine d’hectares ont déjà brûlé, ce jeudi, entre Bézaudun et Bouyon et le feu est toujours en progression ce jeudi en raison du vent et malgré les efforts des sapeurs-pompiers.

L’incendie a été signalé mercredi soir vers 23h et a déclenché l'intervention des soldats du feu qui sont toujours à l’oeuvre ce jeudi. Au total, une trentaine de sapeurs-pompiers et une dizaine de véhicules sont mobilisés par ce feu de forêt. Ils sont assistés d’une dizaine d’agents de Force 06. Les pompiers viennent des centres de secours de Coursegoules et Carros.

