Depuis l'incendie de son appartement, cette famille cannoise dort dans son camion en pleine canicule

Suivie comme son ombre par ses quatre petits bouts, Sabrina cherche un endroit abrité du soleil, qui, en cette fin de matinée, cogne fort sur la place du Marché à La Bocca.

"On a besoin de trouver une solution d’urgence, surtout pour les enfants, avec cette chaleur, glisse-t-elle. Je cours tous les jours un peu partout, dans les mairies, les CCAS, les MSD [Maisons des solidarités départementales], mais ce n’est pas facile."

Et pour cause: Sabrina est enceinte de sept mois et demi. "J’ai les chevilles et les pieds qui enflent", s’excuse-t-elle presque. Enceinte et sans domicile (avec ses quatre autres enfants, donc, et son époux Hamza) depuis déjà plusieurs jours. Retour en arrière.

Le 8 juillet dernier, un incendie se déclare dans leur appartement, avenue Maurice-Chevalier à Cannes. "Ce sont les enfants qui m’ont alerté, se souvient-elle. Ça s’est joué à peu..." Ravagé par les flammes, le logement, où ils vivent depuis trois ans, est inhabitable "au moins jusqu’en février". Premier traumatisme.

"Tout est loué en saisonnier, c’est très compliqué"

Du 11 au 29 juillet, après intervention de son assurance, la famille est hébergée en urgence. Depuis?

"Nous dormons dans notre camionnette..." Avec des pitchouns âgés entre un et huit ans, une situation a priori inimaginable. Et pourtant...

"L’assurance nous a dit de trouver un logement et qu’elle prendrait en charge le loyer les premiers temps, explique Sabrina. Mais, avec quatre enfants, et comme tout est en saisonnier actuellement, c’est très compliqué. En plus, nos familles sont loin..."

Alors, elle s’est tournée vers les mairies du bassin cannois, les CCAS, les MSD... Sans succès. "Les assistantes sociales m’ont dit qu’elles ne pouvaient rien faire dans l’immédiat... On a demandé le Dalo (1), on passe en commission le 28 août. Je fais le maximum, mais..."

Depuis, la famille se débrouille, bon an mal an, grâce à des proches et aux bonnes volontés.

Entre-temps, un 5e enfant a vu le jour

"On n’a personne qui peut accueillir autant de personnes chez lui, mais des amis nous invitent à dîner chez eux le soir, nous permettent faire la toilette le matin. Des gens nous ont aidés, en nous donnant une poussette par exemple. L’assurance a débloqué des fonds pour les habits des enfants."

La situation n’en demeure pas moins invivable. D’autant que la rencontre que l’on évoque, à La Bocca, s’est tenue... le 11 août. Depuis? Rien de nouveau. Concernant le logement car, le surlendemain de notre entrevue, Sabrina a accouché! Plus d’un mois avant le terme prévu ; heureusement, le nouveau-né se porte bien et la maman aussi. Parenthèse heureuse dans un été infernal.

Admise à l’hôpital de Grasse, elle s’y trouve toujours, au côté de son enfant, placé dans le service de néonatologie. "Mais mon mari et nos quatre autres enfants sont toujours dans la camionnette, soupire-t-elle. J’ai eu des retours de plusieurs mairies, nous disant qu’elles n’avaient pas de logement d’urgence disponible. Une assistante sociale nous a contactés pour une demande de SIAO (2) ces prochains jours."

À quand le bout du tunnel?

Si elle conserve sa retenue, Sabrina trouve évidemment le temps long... "J’espère qu’on va vite en voir le bout. Nous n’avons jamais eu de souci de voisinage, ni de paiement. Nous n’avons même pas d’exigences particulières, on veut simplement retrouver un logement..."

Contactée, la MSD de Cannes-Est n’a, pour l’heure, pas donné suite ; quid du CCAS? Rappelant que "le suivi des familles rencontrant ce type de problème et le relogement ne relève pas de [sa] compétence, mais de celle du département", la Ville indique avoir, comme l’oblige la loi, domicilié la famille au CCAS.

"Afin qu’elle ait une adresse à communiquer et puisse accéder à ses droits de façon urgente. La famille doit ensuite se rapprocher du département." Elle conclut, néanmoins, et "au vu de la situation", qu’une réception va être proposée en mairie avec le CCAS "le plus rapidement possible".



1. Droit au logement opposable.

2. Service intégré d’accueil et d’orientation.