Délaissés et affamés, les chiens avaient mangé le perroquet: un Azuréen poursuivi en justice

Lorsqu’ils ont pénétré dans une maison vide d’occupants le 5 novembre dernier à la Roquette-sur-Siagne, les gendarmes de la communauté de brigades de Mandelieu ne s’attendaient pas à trouver un tel tableau, même s’ils avaient été alertés par l’association Instinct animal 06.

Partout, des déjections animales dans un désordre inavouable, pour cadre de vie d’une chienne et de sa portée de cinq chiots de type Doberman.

Malingres, malades, méfiants, les canidés étaient dans un état lamentable, visiblement affamés et maltraités. Sur place, également des plumes de perroquet, seule trace d’un ara qui a fini par être dévoré par la meute.

C’est le voisinage qui avait d’abord contacté les associations de protection animale, en constatant que la chienne, sans aucune visite depuis plusieurs semaines, aboyait jour et nuit, alors qu’on n’entendait plus les battements d’ailes du perroquet.

"Visiblement beaucoup de maltraitance"

"Les chiots étaient vraiment très affaiblis, ils ont nécessité de gros soins vétérinaires, et la mère, agressive, a visiblement subi beaucoup de mauvais traitements", souligne Lucie d’Instinct Animal 06.

Son association a récupéré la chienne, "actuellement en rééducation comportementale", ainsi que trois chiots qui ont été provisoirement placés en famille d’accueil. (Deux autres chiots, dont l’un avait l’oreille arrachée, ont été pris en charge par l’association Ashak cause.

"On espère obtenir gain de cause en justice afin que ces chiens restent dans leur nouveau foyer et ne soient jamais rendus à leur propriétaire, déjà connu pour des maltraitances animale, qui voulait sans doute se faire uniquement de l’argent avec la vente des chiots."

Les investigations des gendarmes ont en effet permis de remonter jusqu’au "propriétaire", un Cannois âgé d’une cinquantaine d’années, actuellement sans profession.

Poursuivi pour abandon volontaire d’un animal domestique, sévices et acte de cruauté et détention non autorisée, ce dernier n’aurait que partiellement reconnu les faits.

Convoqué en justice pour janvier, il devra s’en expliquer devant un tribunal. Mais il encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.