De la cocaïne en capsules, 8kg de cannabis et un atelier clandestin découverts par la police à Cannes

Des contrôles menés par la BAC (Brigade anticriminalité) assistés de chiens renifleurs de drogue ont été menés mardi après-midi à La Frayère, avec la découverte de stupéfiants et d’un atelier clandestin de découpe et conditionnement.

C’est d’abord dans les parties communes d’un appartement proche de l’avenue des buissons-ardents que les forces de l’ordre ont fait bonne pioche: dans un sac, étaient dissimulés 8,5kg de résine de cannabis en savonnettes, ainsi que 174g de cocaïne en capsules, prêtes à être ingérées lors de fêtes illégales.

Devant un logement en rez-de-jardin, muré et désaffecté, les chiens ont encore marqué un arrêt. Bingo! À l’intérieur, un petit laboratoire destiné à couper et conditionner la marchandise, alors que le sol était parsemé de nombreux résidus de cannabis. A l’Office HLM de faire place nette... et inviolable.

L’arrivée de policiers et de la brigade canine n’a pas dû passer inaperçue auprès des guetteurs et aucun suspect n'a été interpellé. Mais cette saisie est un petit coup porté à ce "commerce local", dont les ventes se font souvent quasiment sur place, au détriment des autres habitants de la cité.