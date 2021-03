Dans une cache à la James Bond, la douane découvre 500.000 euros de drogue dans un camion à La Turbie

Pour être douanier, il faut disposer, entre autres, de perspicacité et de notions d’arpenteur… Mises bout à bout, ces qualités ont conduit à une belle saisie de drogue et à une condamnation, mardi, au tribunal correctionnel de Nice. L’affaire débute vendredi. La brigade de surveillance de Menton s’apprête à contrôler un poids-lourd en provenance d’Espagne au péage de La Turbie.



L’un de ces convois comme il en passe tant quotidiennement. Au volant, se trouve un chauffeur espagnol de 56 ans, Antonio Garcia, né à Montpellier mais de nationalité espagnole. Il trace la route vers Bergame en Italie. Dans la ville Lombarde, situé à 50 kilomètres au nord-est de Milan, le chauffeur doit livrer quarante matelas.

Une cloison très suspecte

Ces contrôles sont d’une grande complexité. Il faut en effet se frayer un chemin dans la cargaison. Mais la lettre de transport, assez succincte, a éveillé la curiosité des douaniers. Ils s’attellent donc à la tâche et se libèrent une trouée.



La paroi qui les attend au fond du camion leur paraît également bien suspecte. C’est à ce moment qu’ils vont faire jouer leurs qualités d’arpenteur.

En mesurant la remorque depuis l’extérieur, puis depuis l’intérieur, les douaniers constatent une différence appréciable. Une cache? Ni une ni deux, ils s’attaquent à la paroi au pied de biche, mais elle leur résiste.



Un douanier va même se casser un doigt. L’interstice qu’ils arrivent à créer confirme toutefois leurs soupçons: ils aperçoivent des sacs plastiques.

Le chauffeur accepte alors d’expliquer comment ouvrir. L’homme actionne un câble métallique secret qui déclenche des électro-aimants via un commutateur. La paroi à la James Bond bascule.

Sous les yeux des douaniers s’ouvre alors la caverne d’Ali Baba: 221 kilos de cannabis en plaquettes et 32 kg conditionnés en ovules. Soit 253 kg au total, d’une valeur à la revente de 500.000 euros.



Placé en retenue douanière, il a ensuite été laissé aux bons soins de la police judiciaire niçoise. Face au tribunal correctionnel, l’homme a tout nié.



Prétendant ignorer jusqu’à l’existence de la cache. Mais comment a-t-il pu guider les enquêteurs et leur ouvrir? "Quand j’avais les menottes au poignet, ça m’est revenu. J’avais vu une vidéo YouTube sur un dispositif comme celui-là." On a connu argument de défense plus convaincant.

400kg déjà saisis depuis janvier

Qui lui a demandé de convoyer les matelas et qui devait les réceptionner en Italie? L’homme évoque vaguement un Giovanni en Italie et un Pedro en Espagne. Sans autre indication. Ne manquait qu’un John en Angleterre pour parfaire le tableau. "Monsieur se moque de nous", s’agace le procureur, Marc Ruperd.

Le routier a été condamné à trente mois de prison, avec maintien en détention et dix ans d’interdiction de territoire. Son camion Mercedes-Benz a été saisi, et il devra s’acquitter d’une amende douanière de 500.000 euros.

Contactée, Marie Catherine Kuntz Pinguet, cheffe du Pôle orientation des contrôles de la direction des douanes, salue le travail de ses agents et ironise: "La petite entreprise de transport de l’infracteur espagnol ne connaît pas la crise." Elle rappelle que, depuis le 1er janvier, ce sont déjà 400 kg de cannabis qui ont été saisis par les douaniers des Alpes-Maritimes.