Crash de l’hélicoptère près de Nice 2022: la compagnie Monacair "choquée" et "en colère"

"Nous sommes choqués, en colère, et condamnons fermement une pratique à l’encontre des valeurs de l’aéronautique et de Monacair. La sécurité c’est la priorité N°1, réagit le pdg de la compagnie, Rémi Bouysset. Nous pensons aux familles du passager et du pilote. Piloter c’est un choix de vie. Prendre toute substance qui pourrait altérer la prise de décision c’est hors jeu pour nous."

La compagnie a d’ailleurs décidé de réunir tout son personnel navigant et au sol ce mardi après-midi pour les informer des évolutions de l’enquête et des mesures qu’elle entend prendre.

Laura Benhamou, responsable de la conformité réglementaire et de la sécurité au sein de Monacair rappelle qu’à Monaco, par ordonnance souveraine, les règlements aéronautiques européens (Air Ops) sont appliqués. "Nous effectuons les tests de dépistage exigés à l’embauche, mais nous allons plus loin en pratiquant une série de tests salivaires inopinés. C’est au-dessus de ce que demande la réglementation."

Selon Monacair, le pilote qui était aux commandes le jour du crash a subi deux tests. Tous négatifs et transmis au BEA. Le dernier a été effectué en octobre 2021, un an avant le crash. "Dans notre code d’éthique, s’il y avait eu la moindre suspicion, il y aurait eu des mesures." Elle précise que, rien dans le comportement du pilote, n’a alerté.

La compagnie affirme qu’elle sensibilise régulièrement ses équipages. "Sur les usages de substances psycho actives, nous avons un programme de soutien interne au niveau de la compagnie. Les pilotes doivent faire attention à leurs collègues, et en cas de suspicion ils doivent alerter la hiérarchie. De surcroît une évaluation psychologique est obligatoire à l’embauche pour les pilotes. Elle avait été suivie par le pilote concerné et n’avait pas permis de détecter de déviance particulière."

Des mesures prises "immédiatement" par Monacair

Au final, le nouveau pdg de Monacair, Rémi Bouysset, entré en fonction il y a un mois, entend prendre les mesures nécessaires et se lancer dans la bataille d’un changement de réglementation. Elle prouve, selon lui, toutes ses limites avec ce drame.

"Cela prendra du temps, mais Monacair sera là pour appuyer cette demande, très fortement, au niveau de l’industrie aéronautique. À notre niveau, nous allons mettre en place des tests capillaires, et non salivaires, dès la semaine prochaine. Nous le ferons à l’embauche comme le veut la réglementation."

Mais la compagnie entend aller encore plus loin et prendre une mesure inédite en Europe. "Tous les six mois, les pilotes, les mécaniciens, les agents de pistes et toutes personnes qui ont accès à l’hélicoptère ou aux machines seront soumis à un test capillaire. Il s’agit de s’assurer à 100% que personne n’ait pris de substance. Tout cela avec beaucoup de formations supplémentaires et de sensibilisation. Nous serons exemplaires", affirme le pdg de la compagnie.