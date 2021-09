Crack à Paris: le préfet fait évacuer les toxicomanes du quartier des jardins d'Eole

"Une opération a lieu, visant à regrouper ces personnes aux abords de la place Auguste Baron, porte de la Villette, dans un secteur sans riverains aux abords immédiats", a indiqué dans un communiqué la préfecture de police.

"Sur mon instruction, la préfecture de police évacue ce matin les toxicomanes des secteurs des Jardins d'Eole et de Stalingrad. Le combat contre la drogue est un combat quotidien et j'ai entendu la colère des riverains", a commenté dans le même temps sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"La fermeture des jardins d'Eole aux usagers de crack décidée par la mairie de Paris entraîne depuis début juillet des nuisances particulièrement élevées pour les riverains des rues Riquet et d'Aubervilliers, dans une configuration urbaine particulièrement inadaptée: rue étroite et passante, proximité immédiate d'habitations et d'écoles", a-t-elle argumenté.

Mi-mai, préfecture et mairie s'étaient accordées pour regrouper les toxicomanes dans le nord des jardins d'Eole, site historique de consommation à la frontière des XVIIIe et XIXe arrondissements, afin de soulager les riverains du secteur voisin de Stalingrad.

Mais fin juin, Anne Hidalgo avait décidé de mettre fin à cette situation provisoire en interdisant aux consommateurs de crack l'accès au parc, afin que les habitants en reprennent possession.