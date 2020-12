Covid-19: quatre restaurants de Monaco sous le coup d'une fermeture administrative pour non-respect des règles sanitaires

Cette décision intervient "en raison de plusieurs manquements répétés et malgré des rappels à l’ordre précédents" précise le gouvernement princier dans un communiqué.

En Principauté, si le gouvernement a fait le choix de maintenir les restaurants ouverts, la police contrôle pour s’assurer du bon respect des règles sanitaires.

Ainsi, les équipes de la Sûreté publique et de la direction de la Sécurité sanitaire et alimentaire ont visité ce lundi une soixantaine d’établissements dans les quartiers de Monte-Carlo, du port Hercule et de Fontvieille. "L’objectif était de s’assurer du bon respect des mesures sanitaires. Au total, 21 contraventions ont été dressées pour différents manquements. La majorité d’entre eux concernaient le non port du masque par des membres du personnel des établissements et le non-respect de la distance de 1,5 mètre entre les tables".

L’identité des quatre établissements qui doivent temporairement baisser le rideau n’a pas été dévoilée, mais elle devrait apparaître dans la publication des arrêtés au Journal officiel, ce jeudi.

Les règles à respecter

Les règles en vigueur en Principauté pour les restaurants demeurent les mêmes : ouverture possible entre 11 h et 15 h et entre 19 h et 21 h 30 ; obligation de procéder à des réservations pour le service du soir ; distance d’1,5 m entre chaque table ; limitation des tablées à six convives et une obligation de porter le masque en permanence pour le personnel et pour le client lorsqu’il quitte la table.

Une nouvelle norme s’est ajoutée, il faudra, dès le 24 décembre, obligatoirement réserver aussi pour le service de midi. Et les contrôles des autorités devraient se poursuivre dans les jours qui viennent...