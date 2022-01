Covid-19: elle faisait semblant de vacciner des antivax, une infirmière arrêtée grâce à une caméra cachée en Italie

La soignante opérait au centre de vaccination installé à la Fiera del Mediterraneo à Palerme. C'est dans le cadre d'une enquête sur les faux vaccins que les policiers de la Dogos (Division d'investigation générale et des opérations spéciales) ont filmé durant plusieurs jours ses agissements.

Elle vidait le contenu de la seringue dans un carré de gaz et faisait ensuite semblant d'injecter le vaccin au patient consentant, en témoignent les images d'une caméra cachée.

Puis elle leur délivrait le papier qui leur permettait d'obtenir leur pass vaccinal, un document obligatoire pour prendre les transports, aller dans les hôtels, les terrasses des bars, à la piscine et dans d'autres événements rassemblant du public telles que les foires.



Elle est accusée d'avoir fait de fausses injections sur 11 personnes et a été arrêtée pour faux et détournement de fonds.

400 euros par fausses injections

Après ce faux vaccin, les patients versaient 400 euros à l'infirmière qui se serait fait injecter une fausse dose de rappel par l'une de ses collègues.

Cette dernière avait par ailleurs été arrêtée et placée en résidence surveillée en décembre. D'autres investigations sont en cours dans ce centre afin de savoir si d'autres personnels soignants sont impliqués.