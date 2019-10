Corse: le cargo remis à flot, les images du remorquage vers la baie de Sant’Amanza

La société "Euro assainissement" du groupe SEA d’Ajaccio, dépêchée par l’armateur et ses assureurs, avait auparavant retiré plus de la moitié des hydrocarbures présents à bord. En complément du travail du bâtiment hydrographique Lapérouse et de la Flottille amphibie de la Marine nationale effectué ces derniers jours, le baliseur des "Phares & Balises Iles Sanguinaires II" avait contribué à l’amélioration du dispositif de balisage des chenaux maritimes d’accès au site. Le Rhodanus s'était alors amarré au cargo avec deux ancres positionnées sur son arrière afin de garantir sa stabilité.