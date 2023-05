"Corps en décomposition", "couple turbulent", "cris": ce que l'on sait du décès d'Ari Boulogne, le fils non reconnu d'Alain Delon

Après la macabre découverte du corps sans vie du photographe Ari Boulogne, samedi 20 mai, des zones d'ombres persistent sur les circonstances de la mort de celui qui se disait être le fils d'Alain Delon.

Corps en état de décomposition

Le corps d'Ari, 60 ans, a été retrouvé dans le salon de son appartement parisien de la rue Cambronne, dans un état de décomposition légèrement avancé selon les premières informations communiquées par nos confrères du Parisien.

C'est dans ce contexte que la compagne de l'auteur et photographe a été placée en garde à vue pour "non-assistance à personne en danger".

Cette femme âgée de 58 ans partageait la vie d'Ari Boulogne depuis de nombreuses années. Ensemble ils ont eu un fils aujourd'hui âgé de 21 ans.

Selon les informations recueillies par nos confrères du Parisien, la mère et le fils ont assuré qu'ils rentraient tout juste d'un séjour en province quand ils ont découvert le corps du photographe.

Le témoignage troublant des voisins d'Ari Boulogne

Le seul problème est que ce témoignage ne concorde pas vraiment avec celui livré par les voisins du potentiel fils illégitime d'Alain Delon. En effet, une voisine a affirmé à nos confrères avoir croisé la quinquagénaire la semaine précédente dans l'immeuble.

Un autre voisin témoigne quant à lui de l'invasion de cafards subie par Ari Boulogne, qui résidait au cinquième étage de l'immeuble. "Il refuse de laisser entrer les entreprises de désinsectisation parce qu’il faudrait qu’il quitte son logement durant quatre heures. Immobilisé à cause de sa maladie, il ne sort jamais. Cela fait au moins un an que je ne l’ai pas vu", a-t-il déclaré.

En effet, selon un communiqué du Parquet, Ari Boulogne était un habitué de séjours en hôpital psychiatrique et de cures de désintoxication. Hémiplégique, il se déplaçait depuis peu en fauteuil roulant.

"Chez eux, il y avait souvent, des cris, des disputes et de la violence. La police venait régulièrement pour les calmer", explique un des voisins. Une relation conflictuelle au sein du couple et de la famille de manière plus générale.

Addictions, drogues...

Auteur et photographe, il était le fils de la chanteuse Nico, du groupe Velvet Underground, disparue en 1988. Cette dernière avait eu une brève liaison avec Alain Delon dans les années 60. Ari Boulogne a été élevé par la mère d'Alain Delon, Edith. Il a ensuite pris le nom de famille du second mari de cette dernière.

Il a eu une relation fusionnelle avec sa mère pendant quelques années au point de partager les mêmes seringues de drogue.

"Tous les jours ici, c'était le ballet des livreurs de stup", affirme d'un des voisins de l'immeuble rue Cambronne.

Un "fils" jamais reconnu par Alain Delon

Alain Delon n'a jamais reconnu la paternité d'Ari Boulogne, malgré un bras de fer judiciaire. Le fils avait adressé une demande de reconnaissance en paternité à l'acteur, examinée par la justice française en 2019, mais l'affaire avait finalement été renvoyée vers la Suisse en 2021.

Comme le précise BFMTV, désormais, la procédure de cassation en cours va s'arrêter. Le dossier va donc se refermer.