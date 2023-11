Cédric Herrou accuse la Force Sentinelle de contrôler des migrants dans une vidéo qui fait le buzz

Une vidéo publiée mardi matin sur Facebook a suscité le débat concernant les actions des forces sentinelles dans la vallée de la Roya, un territoire au sein duquel les enjeux concernant les flux migratoires sont denses, notamment en raison de la proximité avec la frontière franco-italienne.

Cette vidéo, capturée par un témoin, Cédric Herrou, agriculteur français actif dans l’aide aux étrangers en situation irrégulière, montre des forces sentinelles autour d’un migrant écrivant sur un document, accoudé sur le capot d’un véhicule. "Vous faites des contrôles d’identité alors que vous n’avez pas le droit sans OPJ (officier de police judiciaire) ", peut-on entendre dire Cédric Herrou dans la vidéo qu’il a republiée sur sa page Facebook. "On ne fait pas de contrôle d’identité monsieur ", entend-on le militaire lui répondre.

Réactions en chaîne

"Les forces sentinelles contrôlent régulièrement les migrants et portent atteinte à leur liberté. Sur la vidéo, on voit bien qu’ils les empêchent de partir avec moi. Mais de quel droit?", s’indigne le bénévole militant. "Ce sont les officiers de police judiciaire qui doivent s’occuper de cela, eux sont formés pour", ajoute-t-il.

Des personnes engagées dans la défense des droits des migrants et certaines organisations humanitaires ont exprimé leur préoccupation quant à cette vidéo, affirmant que de telles actions non réglementées peuvent porter atteinte à la protection des personnes en situation de vulnérabilité. Dans ces commentaires, une forte indignation. "Honteux!", "Nous sommes en dictature", "C’est illégal", s’exclament les viewers révoltés.

Ce que dit la loi

Avocat depuis 2003 à Paris et intervenant depuis 2006 à Nice, Zia Aloumi précise: "L’article 78-2 du Code de procédure pénale est clair: les personnes aptes à faire un contrôle sont exclusivement ‘‘les officiers de police judiciaire’’ et, sur leur ‘‘ordre et sous leur responsabilité’’, les ‘‘agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints’’ mentionnés aux articles 20 et 21-1°."

Une compétence dont disposent également les agents des douanes, en vertu de l’article 67-7 du code des douanes. Dans le but de "rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code".

Préfecture et état-major réagissent

"Les militaires de l’opération Sentinelle ne réalisent ni contrôle d’identité, ni interpellations, précise à Nice-Matin l’état-major des armées. Agissant en appui des forces de sécurité intérieure, ils sont en liaison permanente avec elles. Les forces de sécurité intérieure disposent des compétences pour accomplir tous les actes relevant de la police administrative."

Sur le site CheckNews, l’état-major déclare que "[l’] échange par écrit [avec le migrant] a été mis en place pour s’affranchir de la barrière de la langue ". Interrogé par nos soins sur le contenu exact du document, l’état-major n’a pas apporté de précisions.

"Les militaires de la Force Sentinelle agissent sur réquisition du préfet dans le cadre de lutte anti-immigration clandestine, nous a répondu de son côté la préfecture. Ils n’ont pas procédé à des contrôles non encadrés, ils ont sollicité les forces de l’ordre qui ont ensuite procédé aux interpellations." La gendarmerie était également présente, confirme la préfecture.

Et de réaffirmer encore concernant l’extrait montrant le migrant remplissant un document: "La vidéo montre une personne écrivant sur un bout de papier, ce n’est pas un contrôle d’identité."