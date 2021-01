Contrôlé à 206 km/h, le conducteur d'une Alfa-Roméo tente de prendre la fuite sur l'A8

La belle italienne s'est envolée au nez et à la barbe du peloton autoroutier de Mandelieu. Mais c'était sans compter sur la dextérité des motards. Les forces de l'ordre avaient, ce mercredi, positionné un point de contrôle vitesse au niveau de Mandelieu quand une Alfa Roméo est passée en trombe devant le radar.

A bord, un jeune conducteur de 20 ans, domicilié à Cannes la Bocca. Il roulait à 206 km/h contre les 110 km/h autorisés. Malgré une circulation très dense et une chaussée humide, le chauffard a non seulement pris beaucoup de risques, mais il a tenté d'échapper au contrôle, mettant aussi la vie des autres usagers et celle des gendarmes en danger.

Son permis lui a immédiatement été retiré. Il sera poursuivi pour excès de vitesse et refus d'obtempérer.

Le jeune conducteur sera convoqué devant le tribunal correctionnel de Grasse.

Son véhicule a fait l'objet d'une mesure d'immobilisation administrative et de mise en fourrière.

Deux autres conducteurs ont été interceptés ce mercredi également pour des vitesses de 164 et 165 km/h.