Greta Thunberg, l’activiste A quoi ressemble la vie à bord de Malizia II ? contre vents et marées Le jour où une ado de 15 ans est entrée en guerre Un voyage pas si écolo que ça

C’était le 20 août 2018. Greta fait l’école buissonnière et s’assoit devant le Parlement suédois avec une pancarte sur laquelle elle écrit « Skolstrejk för klimatet » (« Grève de l’école pour le climat »). Une idée née quelques jours après la fusillade de Parkland, le 14 février 2018 aux États-Unis, lors de laquelle 17 personnes avaient péri. « Les jours suivants, les survivants ont décidé de ne plus aller en cours pour protester contre le danger représenté par les armes à feux aux États-Unis », rappelle celle qui mène aujourd’hui une « guerre » pour l’environnement. « Pour qu’une action ait de l’effet, il faut qu’elle soit interdite, et illégale », ajoute celle qui a dévoré toute la littérature des conflits civiques et sociaux du XXe siècle.

Au premier jour de son sitting, personne ne se joint à elle. Au deuxième, un adolescent prend place à ses côtés. « ça prouvait qu’il fallait continuer. » Depuis des marches se sont succédé dans le monde avec Greta en première ligne. « Naïve », « manipulée »… Les critiques n’ont pas tardé à émerger sans que la jeune fille de 16 ans courbe l’échine (lire ci-dessous).

Si elle a décidé de prendre une année sabbatique depuis quelques temps, Greta avait vu son quotidien bouleversé bien avant. Déménageant et changeant d’école à Stockholm, en 2018. « Elle se faisait régulièrement bizuter », confiait son père dans le magazine Society. À l’Ouest de la capitale suédoise, dans un quartier cible de l’extrême droite pour son fort taux d’immigration, Greta avait retrouvé un équilibre. « C’est bien mieux ici : personne ne juge personne et élèves comme professeurs sont très tolérants par rapport à ce que Greta fait. ils la soutiennent. »

Car Greta a déjà connu la dépression à 11 ans.

Nous sommes en 2014. On lui diagnostique une forme d’autisme, le syndrome d’Asperger. Elle tombe dans le mutisme et se nourrit de moins en moins mais mettra ce mal-être sur le compte d’une indigestion d’informations négatives sur la santé de la planète. « Un documentaire sur le Co2 a tout changé pour moi », confiait-elle à Society. Le narrateur y déclinait des solutions pour protéger la planète des émissions de carbone mais il finissait par avouer tristement : “Vu la situation, rien de tout cela n’existera de mon vivant”. »

Les prémisses d’une révolte trop lourde pour elle ? « C’est complètement injuste que ce soit des enfants qui soient obligés de prendre les choses en mains et de pousser pour qu’un changement puisse peut-être se produire. Mais est-ce qu’on a le choix ? »

Poil à gratter des lobbys et grands dirigeants de ce monde, qui jugent son propos trop alarmiste, voire apocalyptique, Greta Thunberg reste pour l’instant imperméable aux critiques.

« ça me rend heureuse, en fait ! Si même les haters parlent du climat et de moi, c’est qu’ils se sentent menacés par ce que je dis. »

« Certaines personnes ont choisi de ne pas nous écouter. Ce n’est pas grave après tout nous ne sommes que des enfants. Par contre, vous avez le devoir d’écouter les scientifiques », a-t-elle martelé en juillet dernier, en France, face aux députés. Recevant les répliques cinglantes de certains à droite de l’hémicycle. « Gourou apocalyptique » dira Guillaume Larrivé. « Prix Nobel de la peur » ajoutera Julien Aubert.

« Greta a le courage de faire face à l’ignorance et l’injustice concernant la crise climatique », défend Boris Herrmann.

On en oublierait presque que la cible n’a que 16 ans et que l’innocence de l’enfance ne l’a pas quittée à lire ses interviews. À bord de Malizia, Greta peut ainsi compter sur son père mais aussi... son doudou.

« Beaucoup de gens aiment répandre des rumeurs disant que j’ai des gens “derrière moi” ou que je suis “payée” ou “utilisée” pour faire ce que je fais. Mais il n’y a personne derrière moi, sauf moi-même. »

Quand la forme fait oublier le fond. Même au milieu de l’Atlantique, la critique poursuit Greta Thunberg. Celle qui a banni l’avion comme moyen de transport, et avait notamment rejoint la COP 24 en Pologne à bord de la Tesla familiale 100 % électrique, doit aujourd’hui répondre aux interrogations sur son voyage vers New York.

Qualifiée de « zéro émission » et « neutre en carbone », l’aventure ne pourra en effet être aussi vertueuse comme l’a reconnu l’équipe Malizia. « Nous avons planifié ce voyage à New-York à la dernière minute, et en conséquence deux personnes devront se rendre en avion à New-York pour ramener le bateau (...) Ce sont des décisions logistiques qui ont été prises uniquement par l’équipe du Malizia », a fait savoir Holly Cova, team manager. Ajoutant : « Tous les vols de l’équipe sont compensés », même si « nous reconnaissons que cette solution est imparfaite ».

Greta Thunberg n’a pas réagi personnellement alors que son voyage en Amérique doit aussi se poursuivre au Canada et au Mexique. Quant à son retour en Europe, « je ne sais pas encore comment je vais rentrer à la maison », a-t-elle dit alors que la piste d’un convoyage par un bateau porte-conteneurs est évoquée.

« Le monde n’a pas encore trouvé le moyen de traverser un océan sans laisser d’empreinte carbone », note Holly Cova. « Nous pensons que compenser ses émissions, c’est mieux que de ne rien faire et espérons que ce voyage avec lequel nous accompagnons Greta permettra une prise de conscience sur cet important sujet. »