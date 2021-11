Condamné pour avoir blessé un policier lors d’un contrôle durant le couvre-feu, le cycliste Peter Sagan s’excuse sur les réseaux sociaux

Le tribunal correctionnel de Monaco l’a donc condamné il y a quelques jours à une lourde amende de 5.000 euros et une contravention de 100 euros.

Dans la foulée, cet après-midi, le multiple champion du monde a présenté ses excuses via les réseaux sociaux: "En ce qui concerne les nouvelles parues aujourd’hui relatives à la nuit du 25 avril, je souhaite profiter de cette occasion pour présenter mes plus sincères excuses. Ça a été une mauvaise expérience qui m’a fait réfléchir profondément et tirer de précieuses leçons. Je suis vraiment désolé pour cet incident qui ne se reproduira jamais."