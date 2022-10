Condamné à quatre ans de prison pour avoir poignardé sa femme et son fils de 17 ans dans l'appartement familial à Nice

Mohamed B., 65 ans, apparaît tout petit, presque chétif, à la barre du tribunal correctionnel de Nice. Cheveux gris clairsemés, petites lunettes rondes et dorées, les deux mains accrochées à une pochette jaune qu’il ne lâchera jamais. Dans son visage sans expression, où même les yeux semblent dans le vague, seule la bouche est mobile. Elle est prise d’un incontrôlable et incessant mouvement de rumination. Le père de famille de 65 ans est sorti de l’hôpital psychiatrique Sainte-Marie pour assister à son propre procès. Il y est retourné après.

Le 20 juin 2018, Mohamed B. a sauvagement poignardé sa femme, et son fils de 17 ans qui s’interposait, dans leur appartement de la rue Barla à Nice. Une scène d’horreur. "Tu es satan", "Je vais te tuer", a-t-il lancé à sa femme en arabe. "Ose!", a-t-elle rétorqué. La dispute a tourné autour de documents qu’il refusait de lui remettre. Des années que l’épouse demandait, en vain, ces papiers pour le divorce. La clé de la liberté.

Le fils, lui, passait son bac ce jour-là. Il a vu ses parents se disputer. Une habitude. Le matin, quand la maman partait au travail, Mohamed B. se mettait à la fenêtre pour agonir son épouse d’injures. Mais ce jour-là, tout a dérapé. "J’ai eu un coup de folie, je ne sais pas ce qui m’a pris", a confié Mohamed B. au juge d’instruction.

Un pic à viande

Mettant à exécution la menace, il s’est emparé de couteaux, d’une paire de ciseaux et même d’un pic à viande. La maman, paniquée, s’est réfugiée dans la chambre. Le fils s’est mis devant la porte pour empêcher son père de la défoncer. En pure perte. Mohamed B. est rentré, a poignardé sa femme trois fois dans le dos, à l’avant-bras gauche, au niveau de l’humérus et de la poitrine.

Le fils, qui s’est interposé, a lui aussi été grièvement blessé avec des plaies encore plus profondes à l’avant-bras gauche, à l’épaule, à la cuisse. Il s’est écroulé dans sa chambre, se vidant de son sang. Mais il a réussi l’essentiel: sa mère a pu prendre la fuite chez une voisine. "Un acte d’héroïsme", salue le président du tribunal correctionnel de Nice, Alain Chemama. Il aura aussi un mot pour la petite sœur de 12 ans. Elle aussi a tout vu: la dispute, son frère ensanglanté. Elle a alors enlevé son tee-shirt et effectué un garrot salvateur. Un autre acte héroïque dans cette scène apocalyptique. Quand les policiers arriveront, Mohamed B. se trouvait dans le canapé, regardant la télé. La mère et le fils survivront finalement.

À la barre, Mohamed B. reconnaît les faits. Tout juste dit-il ne pas se souvenir de certaines phrases. Les experts psychiatres l’ont jugé apte à une sanction pénale, mais ont retenu une altération du discernement. "Intelligence dans la moyenne", mais "anomalies mentales", "délire paranoïaque et d’interprétation systématisée centrée sur sa femme": voilà ce que diront les experts. "Il était convaincu que son épouse était à l’origine de tous ses problèmes", résumera le président.

Le fils est là, grand aux cheveux bouclés, au procès de son père. Digne et courageux. Il a 22 ans désormais et ne s’exprimera pas. La maman est décédée depuis. Me François Santini les représentait en partie civile.

Le procureur, Ludovic Manteufel, a réclamé trois ans dont dix-huit mois avec sursis. Me Emmanuelle Viale, avocate de Mohamed B., a insisté: "Il reconnaît les faits." Elle est longuement revenue sur l’altération mentale, réclamant une peine "adaptée à sa personnalité".

Le tribunal a finalement condamné le père de famille à quatre ans, dont deux ans avec sursis probatoire, et obligation de soins.

Après l’avoir raté en juin de cette année-là, le fils avait finalement décroché son bac à la session de rattrapage de septembre. Il ne veut plus rien avoir à faire avec son père.