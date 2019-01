Condamné à huit mois de prison après un délit de fuite en mode rodéo

Un quadragénaire a été condamné dernièrement par le Tribunal de Grasse à huit mois d’emprisonnement avec mise à l’épreuve durant deux ans. Il a également vu son véhicule être confisqué pour des faits remontant au 7 août dernier sur les routes d'Antibes.

C’est en fin d’après-midi qu’une patrouille des forces de l’ordre repère ce conducteur sur le boulevard du Littoral à Juan-les-Pins qui roule en sens inverse. Le tout, avec une plaque d’immatriculation illisible à l’avant.

Alors que les policiers lui font signe de vouloir le contrôler, ce dernier prend la fuite. Dans sa course il adopte une conduite jugée dangereuse par les policiers et percute des véhicules. Bref, c'est le rodéo. Arrêté plusieurs minutes plus tard au nord d'Antibes, au rond-point Weisweiller, il est interpellé. Il roulait sans assurance.

Lors de sa condamnation il a également été reconnu coupable d'avoir conduit sous l'empire de substances altérant ses réflexes (stupéfiants et/ou alcool).