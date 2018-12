Comment un pilleur de caves "professionnel" a été arrêté à Monaco

Cependant, le prévenu n’a pas pu comparaître à l’audience… Pour cause, il est déjà incarcéré à la maison d’arrêt de Salon-de-Provence jusqu’au 13 juillet 2019 pour des faits identiques.

Évidemment, nous sommes loin du profil d’un voleur à la petite semaine. Quand on a un palmarès avec sept condamnations entre 2010 et 2018, on plafonne plutôt dans la catégorie "chevronné". C’est en effet un véritable professionnel qui a œuvré au pillage des locaux du building de l’avenue Hector-Otto.

Aucun souvenir de sa venue "après sa sortie de prison"

Armé d’un marteau arrache-clous, il a forcé les serrures des...