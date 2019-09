Comment les recrues sont-elles formées ? Circulation : de la théorie à la pratique

Il n’y a plus l’armée donc ils découvrent les armes pour la grande majorité et, au début, ça sursaute ! » Avec Sébastien Médard, Fabrice Giudice, Julien Martin et Eric Rospocher, Jean-Noël Montgobert forme l’équipe d’instructeurs au tir de la Sûreté publique. Tous membres du Groupe de Protection, de Surveillance et d’Intervention (snipers, démineurs, etc.), ils assurent aussi bien la formation continue que la formation initiale des policiers monégasques. « Le niveau général de tous les fonctionnaires est plutôt très bon », assure celui qui applique toujours la même méthode aux nouveaux arrivants. « On les considère tous de même niveau. On part d’une page blanche même s’ils ont déjà eu une formation en France. On les déforme pour les reformer. »

« Ce n’est jamais anodin psychologiquement »

Ce lundi matin, au fin fond de la rue du Gabian, plus de 2000 douilles parsèment le sol du stand de tir géré par la Carabine de Monaco et dont la jouissance des créneaux horaires revient à 80 % à la Sûreté publique et aux Carabiniers. « On tire entre 1 600 et 2 400 cartouches par séance, plus de 150 000 à l’année », étaye Jean-Noël. Un luxe, comparé à la France, dont tous les élèves ont bien conscience. Qui plus est dans un lieu idéal, sachant que des séances « longue distance » peuvent être délocalisées au Tir Club Fréjusien pour profiter de ses cibles à 300 mètres.

Rue du Gabian, les paliers se font par 5 mètres, jusqu’à 25 mètres. Amplement suffisant pour les ateliers du jour. Des séquences de tirs fixes ou dynamiques avec progression derrière des abris. « 25 mètres c’est déjà énorme sur la voie publique ! », recontextualise Jean-Noël. À son actif, 29 promotions. Jusqu’à 46 élèves à gérer par année, 30 aujourd’hui. La règle : un moniteur pour un ou deux élèves en permanence et une assimilation étape par étape des techniques. « Le premier jour de formation, ils tirent au pistolet à air comprimé et travaillent uniquement la technique. Il faut des indications avant de tirer à balle réelle, ce n’est jamais anodin psychologiquement et physiquement il y a un recul à apprivoiser. »

Un stand de vidéo-tir idéal pour juger du discernement

À terme, ces agents et lieutenants de police devront maîtriser trois armes : leur pistolet semi-automatique Glock 17 Holster, un fusil d’assaut type HK G36 et un flash-ball. Élèves, ils ne disposent pas encore de leur propre arme.

Face aux six cibles ce lundi, l’assurance domine mais Sébastien Médard recadre à la moindre once de nonchalance. « Il faut avoir une attitude de guerrier quand on tient son arme », répète l’instructeur alors que des appuis sur les jambes laissent à désirer. Les exercices s’enchaînent et la cohésion est là. Les cartons se garnissent d’impacts et les encouragements entre élèves fleurissent. Des mains qui s’entrechoquent et, au final, des ego qui s’effacent derrière l’esprit de corps.

L’actuelle promotion est aussi la première à bénéficier d’un outil révolutionnaire : le stand de vidéo-tir et ses granulats de pneus derrière l’écran qui permettent de tirer à bout portant à balle réelle sans crainte. Une salle où les instructeurs, acteurs et monteurs de leurs propres scénarii, créent des jeux de rôle évolutifs. Des mises en situation où l’attitude de l’élève compte tout autant que son maniement de l’arme. Et quand le dialogue vire au tir, les moniteurs peuvent mettre à l’épreuve les nerfs des élèves en déclenchant un gyrophare ou une alarme dans la pièce, tout en jouant sur la lumière.

Au moment de débriefer, images à l’appui, la recherche perpétuelle du discernement prend tout son sens. « C’est idéal pour juger de l’engagement de l’arme et donc de la frontière de la légitime défense. »

Ce lundi après-midi, dans un dojo du Louis-II dévolu aux arts martiaux, place à la Formation en techniques et sécurité en intervention (FTSI), ou comment mener une interpellation en bonne et due forme tout en assurant sa propre sécurité. Le brigadier Jean-François Lantin l’admet d’emblée, avec cette formation en huit mois « il a fallu prioriser l’enseignement mais c’est une promotion qui a rapidement répondu présent et qui a une marge de progression importante ».

Sur les conseils avisés du sous-brigadier Olivier Oumailia, les menottages s’intensifient et n’ont parfois rien d’un entraînement lorsque les élèves haussent le ton et se plaquent au sol ou visage au mur lors de simulations de flagrants délits. L’attitude et le discernement sont au cœur des préoccupations du brigadier Lantin. « Le but de l’exercice est de répéter la technique et voir la façon dont ils se présentent et si le groupe interagit. »

« On ne menotte pas quelqu’un comme ça à Monaco »

Pour corser l’entraînement et se rapprocher de la réalité, les instructeurs insèrent des répliques - en plastique mais de même poids - de différentes armes. Dans le local attribué à la Sûreté : des tonfas entourés de mousse, plastrons, bâtons télescopiques, ou encore un « shocknife » qui produit des impulsions électriques. Le fameux « palpé, menotté » indispensable à toute intervention répété, le groupe se scinde en deux pour un exercice chronométré où chacun des élèves doit maîtriser et menotter seul ses collègues, dans différentes positions, le plus rapidement possible. Puis la séance prend fin sur un jeu de rôle.

Un riverain du square Millefiori, à la frontière de Beausoleil, a appelé le central pour signaler un jeune homme qui erre dans le quartier depuis trente minutes. Avant de débuter, le brigadier Lantin dissimile une seringue dans la poche de l’individu et un couteau dans sa ceinture. Puis rappelle les bases : « On ne menotte pas quelqu’un comme ça à Monaco, il faut commettre une infraction ou un délit. L’exercice vise à identifier le faisceau d’indices. »

Deux élèves équipés de véritables talkies-walkies, branchés en réseau fermé, partent dans le couloir. Le brigadier leur adresse le signalement de l’individu, puis traque les moindres défauts dans leur approche. Après prise de contact avec l’individu et échanges radios fictifs, les élèves sont informés des antécédents du jeune homme (trafic de stupéfiants). Ils passent à côté du couteau lors de la fouille mais persuadés d’être baladés par l’individu et après avoir trouvé une seringue sur lui - il prétend être diabétique - décide de le menotter et l’emmener au poste.

S’ensuit un débrief et un débat sur le bien-fondé du menottage. Les avis divergent mais s’accordent à la découverte du couteau, tout en se rappelant que la frontière avec la France était proche et la fuite plausible.

Fin de séance, non sans un dernier conseil du brigadier Lantin : « Ne pas oublier de revenir vers le témoin pour le rassurer ».

Le mardi, c’est Code de la route version monégasque à l’école de police de la rue Notari. À la baguette, le brigadier-chef Patrick Bellingeri, l’un des huit professeurs du bureau de formation où, outre le lieutenant Eric Gioanni et le capitaine Frédéric Aznar, 30 fonctionnaires (dont sept au recrutement) veillent sur des futures recrues constamment à l’épreuve. L’examen final pour devenir titulaire, comptant pour 40 % contre 60 % de contrôle continu, nécessitant une note minimum de 12/20. « Tout l’enjeu de ces deux ans, c’est de leur faire prendre conscience des spécificités, des réalités et des règles monégasques, rappelle le commissaire principal, Régis Bastide. Nous avons une législation qui est propre avec un Code pénal, une procédure pénale »

D’où de nombreuses heures de droit et des cours consacrés à la vie institutionnelle du pays, l’organisation des pouvoirs publics et la connaissance des personnalités de la Principauté « pour contribuer à un phénomène d’acculturation ». Le tout en ajoutant « un peu de patine historique » par des rencontres avec d’anciens policiers ou autres intervenants extérieurs. « Il y a toute une progression pédagogique, technique, physique, théorique. L’alternance entre école et terrain. Chaque fois que vous avez fini une période théorique, vous allez sur le terrain pour la mettre en pratique », complète Patrick Bellingeri, évoquant les tuteurs dont disposent les élèves.

Mais revenons à la leçon du jour : après l’étude des permis de conduire monégasques et des assurances, l’heure est aux certificats d’immatriculation tableau tactile et Powerpoint à l’appui. « Je les change de place à chaque cours pour plus de cohésion », glisse le brigadier-chef Bellingeri à la porte alors que les élèves se lèvent d’un seul homme pour saluer notre entrée.

Après un débat sur la verbalisation des passagers en cas de multiples infractions - comme être cinq à bord d’une Ferrari de deux places - durant lequel le professeur incite à être juste et ne pas tomber facilement dans l’excès, est évoquée la question de l’absence de moyens de pression sur les conducteurs étrangers en cas de défaut de permis, mais la possibilité d’immobiliser le véhicule en cas de défaut d’assurance.

La question de la radiation d’une immatriculation d’un résident étranger, notamment en cas de non-acquittement de la vignette en temps et en heure, s’avère instructive. « Un deuxième jeu de votre plaque est mis en circulation quelques mois plus tard. » Le but ? « Éviter que des gens viennent à Monaco tous les cinq ans, la majeure partie étant des résidents étrangers qu’on ne voit jamais. »

La théorie à peine digérée, place à la pratique pour un petit groupe paré de gilets pare-balles, chasubles jaunes et sifflets. Mais non armés.

« Tous logés à la même enseigne

face à ces congestions du trafic »

Direction le carrefour de Sainte-Dévote, un « point noir » de la circulation avec son flux incessant de véhicules à l’aube du Monaco Yacht Show. « Nous devons donner une bonne image en termes de qualité de vie. Et face à ces congestions du trafic, toutes les classes sociales sont logées à la même enseigne », juge Olivier Oumailia.

À peine sur place, ses élèves sont questionnées cartes de Monaco en mains par des touristes, en italien et en anglais.

Des rotations de poste s’effectuent avec un effet immédiat sur la fluidité de la circulation au passage piéton Kennedy, comme au bas d’Ostende ou devant le chantier du 45 rue Grimaldi. Les élèves font preuve d’autorité dans leur déplacement, sourient aux passants. Bref, sont à leur aise et synchronisés. Les artères se débouchent.

Alors qu’un nouveau formateur, Yoann Suau, complétera bientôt l’équipe, Olivier Oumailia évoque son goût de la transmission et les particularités monégasques, comme la nécessaire proximité avec les concierges d’immeubles et la connaissance de leurs topologies en prévention de cambriolages. Des logements parfois surdimensionnés avec des coffres-forts ou panic-room encore peu habituels pour des élèves policiers.