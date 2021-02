Comment le milieu a failli piéger Olivier Bettati, candidat "malheureux" à la mairie de Menton

"J’ai été percuté par l’inimaginable. J’ai passé 5 nuits dans une cellule moyenâgeuse. J’ai fini par être déféré un soir à 22h. Il eut été si simple pour la magistrate qui instruit ce dossier tentaculaire de me mettre en examen... Ma vie aurait alors basculé. Dieu merci, elle a fait montre d’une grande conscience professionnelle."

C’est Olivier Bettati, candidat malheureux à la mairie de Menton en juin dernier qui raconte. Après avoir tout décortiqué ce dossier tentaculaire, la juge ne retiendra finalement aucune charge contre lui.

Le 16 novembre dans le cadre d’une vaste opération de police judiciaire, Olivier Bettati avait été interpellé à Nice en même temps que 35 autres personnes pour la plupart issues du grand banditisme azuréen.

L’objectif principal, c’est Aurélio Garcia alias "Le discret". Il est soupçonné d’être le nouveau parrain de la Côte d’Azur : association de malfaiteurs, racket et extorsion de fonds, cercles de jeu clandestin, etc. Mais aussi trafic d’influence…

C’est ce qui vaut à Olivier Bettati de se retrouver 114 heures en garde à vue.

Des micros partout

Les policiers ont, il est vrai, accumulé des centaines d’heures d’écoutes. Des micros ont même été placés dans des bars ainsi que dans les appartements et les voitures de ces figures historiques du milieu.

Elles y évoquaient par le menu leurs projets de racket, notamment sur des entreprises du BTP, mais aussi leur intention de faire main basse sur Menton : sur son port, ses plages privées et ses marchés publics.

Comment ? C’est Jean-Laurent Comparetto, le lieutenant d’Aurelio Garcia, qui est à la manœuvre. Il se gargarise de pouvoir imposer un cheval de Troie, en l’occurrence Carole Bacoué sa compagne, sur la liste d’Olivier Bettati : "Elle sera notre vitrine légale, comme le FLNC pour les nationalistes corses. On prendra un billet partout."

Ces "conversations" laissent supposer que le Milieu va mettre Menton en coupe réglée. La campagne électorale du conseiller régional serait "financée par le grand banditisme local" : des petits fours à la sécurité du grand meeting au palais de l’Europe jusqu’au loyer de sa permanence. Jean-Laurent Comparetto se vante tellement d’être un copain d’enfance du candidat que l’association entre les voyous et l’élu ne semble pas faire de doutes.

Le cheval de Troie et le vieux copain

Sauf que, in fine, la juge estimera qu’il n’y a pas de charges suffisantes pour mettre Olivier Bettati en examen. Des sources proches de l’enquête confirment en effet que le volet "mentonnais" de l’affaire ne reposait que sur des élucubrations sans fondement.

Tout se fait manifestement dans le dos d’Olivier Bettati. Témoin cette écoute où le parrain présumé incite son "lieutenant" à ne jamais se montrer à Menton avec Carole Bacoué pour ne pas éveiller les soupçons.

Mieux, contrairement à ce que Comparetto fait remonter à son "boss" - sans doute pour dissimuler son échec à circonvenir celui qu’il présente comme son ami d’enfance -, Carole Bacoué ne sera pas en position éligible sur la liste "Menton Demain". Elle en disparaît même totalement dans l’entre deux tours.

"Je n’ai pas vu venir cette tentative d’infiltration. J’ai connu Comparetto il y a quarante ans. Nous étions au collège à Roquebillière ensemble en section ski. Je ne l’avais cependant jamais revu depuis, si ce n’est dans la rubrique faits divers. Je me suis rapidement aperçu qu’il rôdait à Menton, puis autour de ma campagne. Mme Bacoué s’était présentée à moi comme une grande chef d’entreprise. Ce que j’avais vérifié. Mais je l’ai virée dés que j’ai compris qu’elle était en relation avec lui."

"Un barbelé autour du cou"

Une éviction qui se passe d’ailleurs mal. Les enquêteurs n’évoquent qu’un seul rendez-vous dans un restaurant mentonnais.

Piégé par un de ses colistiers, Olivier Bettati s’y retrouve seul avec son ancien camarade de classe : "Un guet-apens. Lorsque je lui ai dit que je ne me laisserai pas faire, il m’a sauté dessus." Sur les écoutes, Comparetto est bien plus précis : "On va le cueillir devant l’école de sa fille et lui passer un barbelé autour du cou !" Délire d’un "mythomane" ?

Devant le juge, Olivier Bettati a pu manifestement en faire la démonstration : "Dans le vrai vie, la vérité est tout autre que celle décrite par ce mythomane : mon compte de campagne a été validé par la commission nationale. Les fameuses factures prétendument payées par les voyous ont toutes été acquittées par chèques, tirés sur un compte et financées par un crédit personnel."

Pour Olivier Bettati, "ce pacte de corruption est tellement rocambolesque qu’il ferait un une bonne série comique sur Netflix". Mais en terme d’image, le mal est cependant fait. "Calomniez, calomniez, il en reste toujours quelques chose et ça, c’est terriblement injuste !"