"J’ai pris mon masque et j’ai plongé": comment des plaisanciers ont secouru le pilote et les passagers d’un avion qui a amerri ce dimanche à Fréjus

"J’ai vu l’avion perdre de l’altitude et faire un bel amerrissage par l’arrière. J’étais à 400mètres, j’ai mis les gaz, en même temps que d’autres personnes qui étaient sur le plan d’eau pour aider les occupants de l’avion", témoigne Gilles Fonseca, un Fréjusien, créateur de Captain Fischer, application mobile gratuite de partage de bateau de pêche en mer, de sortie de pêche et de "cobaturage" entre particuliers.

Ce dimanche matin, vers 9h45, il a participé au sauvetage des trois occupants d’un Cessna 177 dont le pilote a réussi à amerrir à environ 600 mètres de la plage de la base nature à Fréjus.

Bel élan de solidarité

"J’ai pris mon masque et mon tuba et j’ai plongé pour aider le pilote, qui a pu récupérer ses papiers, précise Gilles Fonseca. Des personnes en scooter des mers ont récupéré les deux jeunes filles qui étaient passagères de l’avion. Les sapeurs-pompiers dont le poste de secours est en face, sont arrivés très vite et les ont pris en charge".

Le pêcheur plaisancier a aussi pris une corde de remorquage pour accrocher l’appareil et tenter de le stabiliser avant qu’il ne sombre. "Il est resté environ 15 minutes à flot, les gendarmes maritimes ont pu le remorquer un temps pour le déplacer afin qu’il coule par 28mètres au lieu de 45mètres. Ils ont mis une bouée et une balise pour faciliter la récupération de l’épave".

Les trois occupants de cet avion de tourisme ont ainsi eu la vie sauve grâce à la fameuse solidarité des gens de mer.