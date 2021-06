Commando armé du 19 juillet 2020 aux Moulins à Nice: 20 personnes interpellées

Une dizaine d’assaillants masqués, vêtus de noir et lourdement armés, en train de poursuivre à toutes jambes un individu devant des témoins effrayés dans le quartier des Moulins à Nice.

Des tirs en rafale, à 9h30 du matin, devant un supermarché très fréquenté du boulevard Paul-Montel. Des impacts de balles de gros calibre dans des voitures, des vitrines...

Cette scène de guerre effrayante, qualifiée de tentative de meurtre par la justice, avait fait réagir au plus haut sommet de l’Etat. Le Premier ministre Jean Castex et le ministère de l’Intérieur Gérald Darmanin étaient venus en urgence à Nice annoncer des renforts de policiers.

Depuis cette affaire spectaculaire de narco-banditisme aux accents marseillais, la brigade criminelle de la police judiciaire de Nice a patiemment tiré le fil. Lundi, une opération a mobilisé à Nice mais aussi à Nantes et en région parisienne plus de cent policiers.

Treize suspects ont été interpellés et sont actuellement présentés à une juge d’instruction de la JIRS de Marseille (juridiction interrégionale spécialisée). Quatre d'entre eux ont d'ores et déjà été écroués pour tentative de meurtre en bande organisée et infractions sur la législation sur les armes.

"Dès la fin juillet, nous avions découvert le stock d’armes du commando et un appartement qui a servi de base logistique. Deux personnes avaient été écrouées", confie un commissaire de la PJ. Une dizaine d’armes avait alors été saisie.

La victime avait également pu être retrouvée. Elle a le tort d’appartenir à un clan concurrent et avait déjà subi une première tentative de meurtre... à la grenade!

L’homme pourchassé ce matin du 19 juillet est le lieutenant d’un trafiquant d’envergure qui, lui, succombera à un assassinat le 14 janvier 2021 à Saint-Laurent-du-Var.