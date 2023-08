Collision entre un scooter et une trottinette à l'Ariane: l'accident fait une deuxième victime

Le choc a été d'une très grande violence. L'accident qui s'est produit ce jeudi dans la nuit, vers 1h30, rue Anatole-de-Monzie, dans le quartier de l'Ariane, vient de faire une deuxième victime.

Le jeune de seize ans qui conduisait le scooter est décédé ce jeudi dans la journée à l'hôpital Pasteur, confirme la Direction départementale de la sécurité publique à Nice-Matin.

Le passager du scooter, un jeune comorien de 14 ans, n'avait lui non plus pas survécu. Il était décédé dans la nuit à son arrivée à l'hôpital malgré la prise en charge du Samu et des sapeurs-pompiers.

De son côté, le pilote de la trottinette, âgé de 49 ans, a été brièvement placé en garde à vue. La mesure a été rapidement levée en raison de son état de santé. Il se trouve toujours dans un état critique à l'hôpital Pasteur.

Selon nos informations, confirmées par la Direction départementale de la sécurité publique, le scooter était volé.

Une enquête est ouverte sur les circonstances de l'accident, confiée à la brigade accident de la Sûreté départementale.