Choc frontal : quatre blessés légers dans un accident sur la route de Berre-les-Alpes

Ce samedi, vers 17h15, un accident de la circulation s’est produit sur la route des Escaillouns (RD 215), à Berre-les-Alpes.

Deux voitures se sont percutées frontalement. Six véhicules, douze sapeurs-pompiers et un Smur médicalisé ont été envoyés sur les lieux.

Quatre personnes ont été blessées légèrement dans la collision: un homme et une femme d’une cinquantaine d’années, emmenés aux urgences de l’hôpital Pasteur 2, un homme choqué, mais non transporté, et une fillette de dix ans dirigée vers l’hôpital Lenval.

La gendarmerie était sur les lieux pour sécuriser l’intervention.