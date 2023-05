Chloé, 5 ans, égorgée à Courbevoie: ce que l'on sait quatre jours après l'infanticide

Une fillette de 5 ans a été trouvée morte égorgée à son domicile de Courbevoie (Hauts-de-Seine) dans la nuit de jeudi à vendredi, "dans un contexte de séparation" de ses parents, ont expliqué à l'AFP des sources concordantes.

Le père, qui s'est jeté du balcon du 2e étage après s'est poignardé à la gorge a hospitalisé dans un état grave. Il est décédé samedi des suites de ses blessures à l'hôpital Geroges-Pompidou, à Paris. "L’intéressé est décédé, sans avoir été en état d’être interrogé" a précisé le parquet de Nanterre.

Les voisins avaient appelé la police après avoir entendu des cris et vu la mère de la fillette sortir de son appartement, a précisé une source policière. Une autre personne proche du dossier indique qu'elle était "nue et choquée". Il était 00h15 environ.

L'homme, né en 1982, a refusé d'ouvrir aux policiers. Le temps qu'ils parviennent à forcer la porte, il s'est poignardé et a sauté du 2e étage. Une fois entrés, les policiers ont découvert le corps de la petite fille dans la baignoire, portant des coups de couteau au cou. Elle décédera quelques minutes plus tard.

La mère, née en 1986, a été hospitalisée en état de choc.

Son ex-conjoint faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et avait l'interdiction de se rendre au domicile familial et dans la commune de Courbevoie, selon cette même source qui ajoute que de "multiples plaintes" pour non-présentation d'enfant et pour violences avaient été déposées par les deux parents.

La mère avait déposée une requête auprès du tribunal des affaires familiales de Nanterre le 5 mai dernier, et l'ordonnance de protection, interdisant à l'homme d'entrer en contact avec son ex-compagne et transférant l'autorité parentale exclusivement à la mère, a été prononcée jeudi, a précisé une source judiciaire.

Une décision qui l'a peut-être poussé à commettre l'irréparable.

"Courtois", des comportements étranges"

Quelques jours après les faits, le profil du père se dessine. Dans l'immeuble ou s'est déroulé le drame, les langues se délient. Les habitants le décrivent comme un homme "courtois", mais qui pouvait avoir "des comportements bizarres".

Avant de le meurtre de la fillette, il avait collé des affiches dans le hall de l'immeuble accusant son ex-compagne de lui avoir volé sa fille. Toutes deux se trouvaient alors dans une chambre d'hôtel financée par une association de Courbevoie.

"Il la harcelait moralement et physiquement", a en effet détaillé l'amie de la mère de Chloé qui a prévenu les secours. "Il contrôlait tout de sa vie, gérait même ses salaires et son compte en banque et lui laissait juste 10 euros par jour. En clair, il la maintenait sous sa coupe."