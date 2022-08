"Chez moi tout a tremblé, c’était inquiétant, j’ai eu peur pour ma maison": scènes de chaos à Calvi pendant les violents orages

À Calvi, commune balnéaire du nord ouest de la Corse (à 113 km de Bastia) et dans la microrégion de Balagne, la tempête a généré de véritables scènes de chaos.

Elle a causé la mort d’un vacancier de 45 ans et blessé grièvement une jeune vacancière de 23 ans, en urgence absolue, dont un arbre s’est couché sur la tente qu’elle occupait.

"La tempête est arrivée par la mer à 8 heures. La pluie a été suivie de bourrasques de vent terribles qui ont arraché les toitures, déraciné des arbres, dans la pinède notamment, qui ont écrasé bungalows et voitures, balayé les terrasses des bars et restaurant sur leur passage, poursuit le retraité. Chez moi tout a tremblé, c’était inquiétant, j’ai eu peur pour ma maison. Quand ça s’est calmé, au bout d’une demi-heure, je suis sorti et j’ai constaté que mon mobilier de jardin s’était envolé par-dessus ma clôture, sur la route transformée en torrent".

Le bruit des gyrophares

Dans la tête de Gilbert Guizol raisonne encore "le bruit des gyrophares des véhicules de gendarmerie et des pompiers, qui toute la journée ont donné des airs de fin du monde à la ville".

Et ce n’est pas fini. À Calvi et en Balagne, toujours en vigilance "orange" orages pour la nuit prochaine et où, au cœur de la saison touristique, la population est à son paroxysme, tous les campings sont en cours d’évacuation.

4.000 à 5.000 personnes doivent être relogées.