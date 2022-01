Charlie Hebdo: il y a 7 ans, le policier toulonnais Franck Brinsolaro tombait sous les balles des terroristes

Garde du corps de Charb, le rédacteur en chef, le policier âgé de 48 ans, se saisit de son arme. "Il nous a dit de ne pas bouger de façon anarchique", expliquera Sigolène Vison, l'une des survivantes du massacre à France Info, en août 2020, lors du procès des attentats de janvier 2015. Le lieutenant de police, seul au moment des faits, a entendu un bruit semblable à celui d'un coup de feu derrière une porte capitonnée. En quelques secondes la situation vire au drame. Les terroristes ont surgi sans que Franck Brinsolaro ne parvienne à riposter. Il est tombé face aux tirs des fusils d'assaut. Marié et père de deux est mort en mission.

Le 7 janvier 2015, Franck Brinsolaro, ce pro de la sécurité rapprochée, ce policier calme capable de garder son sang-froid dans les circonstances les plus critiques, fait face aux frères Kouachi qui viennent de pénétrer avec leurs kalachnikov dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. Ces terroristes islamiques cagoulés vont semer la terreur et la mort au milieu de la rédaction.

Un enfant de Toulon

La vie de ce super flic a débuté le 11 janvier 1966 à Toulon où la famille est établie. Il naît en terre varoise - dans le quartier de Saint-Jean-du-Var -, où il va passer son enfance avec son frère jumeau Philippe qui devient lui aussi policier. Tout petit déjà, les deux garçons ont une proximité avec la police. Il faut dire que leur grand-père Jules Merviel, un champion cycliste des années 30 qui a bouclé le Tour de France, a installé son magasin de cycles non loin du commissariat central de Toulon, sur l'avenue Jean-Jaurès. Julou est une figure toulonnaise. Il est le champion cycliste de la ville-préfecture qui a même réussi à créer sa propre marque de vélo.

"Il y avait le club de vélo Jules Merviel. Beaucoup de policiers y participaient" avait témoigné son frère Philippe Brinsolaro, en septembre 2020 à Var-matin, parlant de leurs vies d'enfant évoluant "dans un double milieu, celui du vélo et des policiers (...) "Cette proximité a permis des amitiés, autour du sport", expliquait-il. Mais bien au-delà du sport puisque Franck et Philippe embrassent cette carrière.

Franck est élève à l'école et au collège de la Cordeille à Ollioules, puis il débute ses années lycée à Bonaparte à Toulon. Etudes qu'il arrête en Terminale pour effectuer son service militaire. Il choisit d'être gendarme auxiliaire. Une fois son service de conscrit accompli, il intègre la Police nationale en 1986. Il a vingt ans. Il a aussi des rêves d'ailleurs. De voyages. D'exploration d'autres territoires. Après un début de carrière en tant que gardien de la paix, puis comme agent à la Brigade anticriminalité de Seine-Saint-Denis, il réussit les examens pour intégrer ce qui est devenu le service de la protection des personnalités (SDLP).

De Kaboul à Sarajevo. Un policier en zones dangereuses

Il sait alors qu'il va être "projeté" sur des zones dangereuses. "C’était sa vie, c’était ce qu’il avait choisi" , confiait son frère à Var-matin en 2020.

On retrouve Franck Brinsolaro à Bratislava, Sarajevo, Kaboul où il est en poste, attaché à la sécurité des ambassades de ces pays en guerre. En Afghanistan, l'homme qui est décrit comme doté d'un sang-froid hors norme avec des capacités d'observation participe à l'évacuation de 46 ressortissants français exposés aux tirs des talibans. En Afrique, au Congo, quelques années auparavant (en 2005), il avait été engagé dans une mission risquée: sécuriser et mettre à l'abri 35 enfants en situation de danger lors d'affrontements armés entre loyalistes et rebelles.

C'est cette expérience exceptionnelle acquise en situation de crise qui le conduit à devenir l'ange protecteur de Stéphane Charbonnier dit Charb, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, menacé de mort par des islamistes. Une mort qui ne les aura pas épargnés ce 7 janvier 2015 dans les locaux du journal rejoignant la longue liste des victimes du fanatisme: Frédéric Boisseau, les policiers Franck Brinsolaro et Ahmed Merabet, Cabu, Elsa Cayat, Charb, Honoré, Bernard Maris, Mustapha Ourrad, Michel Renaud, Tignous et Georges Wolinski.

Au nom de ce père disparu, Kevin, son fils, est devenu lui aussi policier. "C’est mon héros", avait-il confié à nos confrères de Paris-Normandie en octobre 2020.