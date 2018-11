"C'est un véritable carnage", "On n'a plus rien", "La tempête était trop forte"... Les commerçants de la digue de Fontvieille désabusés

Il y a quatre ans déjà, la digue de Fontvieille subissait les caprices du temps faisant de nombreux dégâts et mettant les commerçants en difficulté. La tempête Adrian et son coup de mer provoquent des dégâts tout aussi importants et désabusent ceux qui font vivre ce quartier privés de leur activité.

L’atmosphère est post-apocalyptique. La tempête qui s’est abattue dans la nuit de lundi à mardi sur la Côte d’Azur n’a pas épargné le quartier de Fontvieille. Une fois de plus, les locaux des propriétaires qui se trouvent sur la digue et sur le quai Jean-Charles-Rey n’ont pas...

