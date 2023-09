"C'est l'apocalypse": un Niçois raconte l'ambiance dans la Médina de Marrakech après le terrible séisme

"On allait dormir. Ça a commencé à trembler. C’est monté crescendo. On a eu l’impression que le riad allait se mettre à l’envers. J’ai cru à une attaque terroriste. J’ai mis ma copine sous une table. Il y avait de la fumée partout." Houssem Jemmali raconte la frayeur que lui et Chloé ont ressenti ce vendredi soir à Marrakech. Le couple de Niçois avait prévu une semaine de détente au cœur de la Médina. Juste après 23 heures vendredi soir, ils ont quitté leur hôtel "en pyjama" en ne prenant que leurs passeports et leurs téléphones.

"On s’est posé, sur des débris, à l’écart des autres bâtisses qui commençaient à s’effondrer", raconte ce commercial de 29 ans. "On est resté jusqu’à 2 heures du matin, avec les Marocains et des touristes, sur une petite place puis il y a une coupure d’électricité, on était dans le noir complet."

Témoin du séisme qui a frappé le Maroc ce vendredi soir, Houssem Jemmali, touriste de Nice, décrit l’ambiance dans la Médina de Marrakech: « C’est l’apocalypse ». (📹 H. J.) pic.twitter.com/Wg8FMHpBAb — Nice-Matin (@Nice_Matin) September 9, 2023

Houssem Jemmali et sa compagne évoquent l’entraide qui naît de ces instants de tension : "Les gens nous ont ramené des couettes et des cartons pour dormir sur le sol. On est allé chercher des packs d’eau et des gaufres pour les enfants." Les Niçois restent dehors jusqu’au petit matin « par crainte d’une deuxième secousse".

"La Médina c’est l’apocalypse"

Cet habitant de l’avenue Thiers décrit une ville coupée en deux : "La Médina c’est l’apocalypse avec des bâtiments effondrés, les gens qui pleurent… Et à côté du consulat, dans ce quartier chic. On a l’impression qu’il ne s’est rien passé."

Sortis « en pyjama » de leur riad, Houssem et sa copine Chloé ne se voient pas retourner dormir dans leur chambre avec « des fissures de partout et les poutres qui commencent à s’effondrer ». (📹 H. J.) pic.twitter.com/hiKChNPXy2 — Nice-Matin (@Nice_Matin) September 9, 2023

Trop peur de retourner dormir dans leur riad avec "des fissures de partout et les poutres qui commencent à s’effondrer", les deux Niçois envisagent le retour anticipé vers la France via l’aéroport de Marrakech "pris d’assaut". "On nous a conseillé de prendre un vol depuis Casablanca, mais les billets c’était 2 000 euros", livre-t-il.

"Ce sont des gens de France qui nous disent ce qu’il se passe et ce qu’on doit faire"

Houssem Jemmali et sa copine Chloé avaient prévu une semaine de vacances à Marrakech. Ils devaient rentrer à Nice mardi. Photo DR.

Sans repères, Houssem et Chloé se rendent au Consulat de France à Marrakech. "On est arrivé à 8 h 30, il n’y avait personne. On a vu des Français arriver. On s’est retrouvé à une cinquantaine devant. Un homme qui s’est dit consul nous a dit qu’il n’y avait pas de rapatriement, sauf pour les blessés. Ce sont des gens de France qui nous disent ce qu’il se passe et ce qu’on doit faire. On n’a pas de solution et l’ambassade ne nous en donne pas", dit-il, remonté.

"On est à la rue, témoigne Houssem Jemmali. On s’est réfugié dans un café à côté du consulat pour recharger nos portables. Il fait chaud. On sent mauvais. On n’en peut plus. On reste dehors, livrés à nous-même."