"C'est chaque année qu'on a ce genre de désagréments": le Festival de Cannes a repris son cours après l'alerte à la bombe

Les spectateurs de la séance de 14h30 ont attendu un long moment de pouvoir entrer dans le palais par l'entrée Debussy après l'alerte à la bombe qui a agité le Palais des Festival à la mi-journée ce vendredi, à Cannes.

"On nous a dit que c'était deux bagages oubliés par des touristes à l'extérieur...", explique ce couple, qui vient d'aller questionner un CRS.

"Mais ce n'était pas grand chose. D'ailleurs en venant j'ai vu la voiture de recherche d'explosifs quitter Cannes par la rue des Serbes", ajoute un homme en costume noir, badge autour du cou.

"C'est chaque année qu'on a ce genre de désagréments", souffle une habituée du festival, pestant aussi contre la pluie.

L'incident ne semble pas avoir perturbé les flux à l'intérieur du palais, "On est entré normalement dans le calme et on s'est installé. On a juste vu deux policiers et un chien monter les marches à un moment mais c'est tout", a expliqué Marie juste avant la projection.