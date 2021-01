"C’est à l’image de sa vie, un immense gâchis": le frère d'Agnès Le Roux réagit à la mort de Maurice Agnelet

Renée Le Roux s’est éteinte en 2016, après une vie de combat pour connaître la vérité sur la mort de sa fille Agnès. Ce sont donc les sœurs et frère de la riche héritière niçoise, disparue en 1977, qui ont appris la nouvelle.

La mort de Maurice Agnelet, l’amant d’Agnès, condamné pour son assassinat. L’ancien avocat a écopé de 20 ans de réclusion criminelle au terme de son troisième procès, en 2014.

Très affaibli, il venait d’être libéré pour raisons médicales. Le 12 janvier, un malaise cardiaque l’a emporté chez son fils Thomas, à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, où il avait trouvé refuge. Il avait 82 ans.

La fin d’une vie destructrice, gravée dans les annales judiciaires de la Côte d’Azur. Jean-Charles Le Roux, 63 ans, livre son sentiment sur la disparition de l’assassin de sa sœur.

Pour lui, l’affaire Agnelet était déjà close.

Comment avez-vous réagi à la mort de Maurice Agnelet?

On n’attendait pas grand-chose de son vivant. Donc sa mort ne nous touche pas. On savait qu’il resterait bloqué dans son déni, et qu’on ne saurait jamais où est le corps d’Agnès. En fait, pour nous, c’est un peu un non-événement...

Vous aviez dit en 2014: "C’est le point final de cette effroyable histoire". C’était donc bien le cas à l’époque, et non maintenant?

Absolument. L’essentiel s’est joué à Rennes, en 2014. à partir du moment où il a été condamné de manière définitive, on avait obtenu ce qu’on voulait. C’était conforme à nos convictions. Pour nous, l’affaire était terminée. Le décès de Maurice Agnelet ne nous émeut pas. On ne va pas non plus se réjouir de la mort d’un homme. Mais ça ne change rien.

Que vous a inspiré sa libération en décembre dernier?

C’est une libération pour raisons médicales. Le parquet a fait appel. Maurice Agnelet étant un grand dissimulateur, il aurait pu simuler. Visiblement, ce n’était pas le cas. Il n’était pas en bonne santé. Mais après 2014, c’est un problème entre Agnelet et la justice ; nous, on n’a plus rien à voir dedans.

Son avocat, Me François Saint-Pierre, estime que sa libération était une question de dignité...

Là, non, je ne le comprends pas! Me Saint-Pierre dit qu’il est indigne de le garder si longtemps. Mais si Maurice Agnelet avait reconnu sa condamnation, il aurait pu sortir bien plus tôt. C’est son acharnement à nier la réalité qui l’a maintenu en prison, pas la justice! Par ailleurs, Me Saint-Pierre parle de la "lenteur de la justice". C’est faux! La longueur de cette affaire – dont on s’est plaint, évidemment – n’a été dûe qu’à la faculté d’Agnelet à se jouer de la justice. Il a tout contesté pour gagner du temps, il a menti sur son alibi, est parti au Canada, puis au Panama... Tout cela fait que ça a duré très longtemps. Une fois qu’il a été renvoyé devant la justice, on peut considérer que c’est allé relativement vite.