Ces villages pris en otage par le séisme dans la région de l'Atlas au Maroc

Cinq couvertures aux couleurs bien trop criardes enveloppent cinq corps... bien trop petits. Cinq linceuls de plus, posés à même la terre en attendant que les hommes du village aient fini de leur creuser une tombe. "Rien que ce matin, on a extrait 115 corps des décombres", souffle une femme, les yeux tournés vers le ciel. Douzrou pourrait être un village martyre si des dizaines d’autres Douars¹ n’avaient subi le même sort dans la nuit de vendredi à samedi, lorsque l’Atlas, chaîne de montagnes qui traverse le Maroc, s’est dérobé sous leurs pieds. Les coupant du reste du monde.

Le séisme n’a pas seulement emporté leurs maisons, il les a aussi privés de toute échappatoire. Refermant en quelques secondes un piège mortel sur des milliers de Marocains. Quarante-huit heures après, certaines de ces communes montagneuses n’ont toujours pas vu le moindre secours arriver.

Ali, à l’ombre de maigres eucalyptus, tente d’y remédier. Il organise les bonnes volontés qui commencent à affluer depuis Marrakech, à seulement une cinquantaine de kilomètres plus au nord. Parmi eux, il y a Thierry, mi-Cannois, mi-Marocain. À l’image de cette équipe de bénévoles métissée qu’il a constituée en l’espace d’une nuit. Il aura suffi d’un petit post sur la page Facebook du club d’expatriés que cet expert immobilier préside. Et voilà qu’ils sont une bonne vingtaine à patienter sur le bord de cette route du sud dès 8 heures du matin. Le coffre rempli de nourriture, d’eau, de couvertures… "De toute façon, ils ont besoin de tout, puisqu’ils n’ont plus rien", résume Thierry.

Le convoi se met en branle. "Ici on a l’habitude de dire qu’un homme pressé est un homme mort", rappelle Anne-Sophie, la "pure Parisienne" - du moins jusqu’à il y a un an - dont la sœur vit à Antibes. Romain lui aussi y a habité, "dans les remparts", avant de s’exiler au Maroc il y a 15 ans. En serpentant entre les blocs de pierre sur la route qui grimpe à pic vers l’Atlas, il ne peut s’empêcher de se demander de quelle roche cette montagne est faite. "Elle me rappelle les gorges du Cians… Mais il y a 50 ans, avant qu’elle ne soit refaite comme une autoroute", sourit-il.

Ce n’est pas encore le cas de cette langue de bitume qui relie Amizmiz à Azgour. L’épicentre du tremblement de terre, Ighil, n’est plus qu’à quelques kilomètres à vol d’oiseau une fois arrivé au sommet. Le macadam s’efface souvent sur les pistes qui mènent aux différents Douars de la région.

Romain et Ferouz, sa compagne, peinent à se frayer un chemin malgré les indications d’Ali. À plusieurs reprises il faut faire demi-tour. Ou attendre sur un plateau qu’un des chefs locaux, sous son chapeau de paille, descende à pied jusqu’à un de ces villages isolés du monde par des forces telluriques, espérant y trouver âme qui vive. En vain.

Il faut encore s’armer de patience et de persévérance pour qu’après des heures de piste cahoteuse, Douzrou apparaisse enfin, dans un nuage de poussière. Mais aussi Ait Othmane, village jumeau qui ne pouvait que subir le sort de son grand frère. Ici aussi, les morts se comptent par dizaines. Ici aussi, le séisme a creusé une faille entre ces habitants meurtris et le reste du Maroc, pour ne pas dire du monde entier, qui commence à affluer pour offrir son aide. En prenant en otage des dizaines de Douars de l’Atlas, le séisme les condamne en quelque sorte à une double mort.

Ali, l’enfant du pays ne le sait que trop bien: "Ce qu’on a vécu est terrible, mais ce qui nous attend est pire, lance-t-il aux bénévoles. Car bientôt, la saison froide va arriver, et avec elle la neige." Un danger tout aussi mortel que ces 7 degrés sur l’échelle de Richter.

¹Petite commune marocaine.

Photo Eric Galliano.